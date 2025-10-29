Jubilarni odbojkaški turnir „Kovačički oktobar 2025“ odlično organizovan

U fiskulturnoj sali Osnovne skole “Mlada pokolenja” u Kovačici je 25. oktobra vladala takmičarska, ali i prijateljska atmosfera, prenosi RTV Kovačica.

U okviru tradicionalne manifestacije “Kovačički oktobar”, održan je odbojkaški turnir, jubilarni – deseti po redu, na kojem su se ove godine okupila dva najpopularnija beogradska kluba – Crvena zvezda i Partizan, zatim Radnički iz Kovina, kao i domaća Slavija.

Cilj turnira nije bila samo pobeda, već i negovanje sportskog duha, prijateljstva i saradnje medju učesnicima. Turnir je svečano otvorio predsednik Opštine Kovačica Petar Višnjički. Nadmetali su se najmladji – osnovke i osnovci u dve grupe: od prvog do petog i od šestog do osmog razreda.

U prvoj prvo mesto pripalo je Partizanu, drugo Zvezdi a treće Kovačici, dok je u starijoj grupi prvi bio Kovin, druga Zvezda a treća Kovačica. Pobedilo je – druženje. Sportski duh, zajedništvo i dobra energija obeležili su i ovaj odbojkaški turnir u Kovačici. Učesnici su pokazali da je najvažnije fer-plej nadmetanje i prijateljstvo koje povezuje ljude kroz sport. Turnir je još jednom potvrdio da je manifestacija “Kovačički oktobar” nije samo proslava tradicije i kulture, već i prilika da se kroz igru i druženje stvaraju i sportska prijateljstva.

O turniru za našu medijsku kuću kazuju Miroslav Tomaš, trener OK „Slavija“ iz Kovačice i organizator turnira a iz Školice Odbojkaškog kluba „Crvena zvezda“ iz Beograda zbori trenerka Dragana Lazović:

(Pančevac/RTV Kovačica)