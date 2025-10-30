Četiri načina do nižeg računa: Evo kako do popusta od 6 odsto na računu za struju

Građani od juna mogu sami da očitaju brojilo i na taj način ostvare popust od šest odsto na računu za utrošenu električnu energiju. Direktorka Direkcije za podršku tržištu u „Elektrodistribuciji Srbije“ Ana Pavlović izjavila je za RTS da postoje četiri načina za očitavanje brojila, kao i da građani mogu da podnesu prigovor u roku od osam dana, dok „Elektrodistribucija“ ima isti rok da na tu reklamaciju odgovori.

Ana Pavlović je za RTS rekla da građani treba samostalno da očitaju svoja brojila od prvog do šestog u mesecu, kao i da plate račun za struju do dvadesetog dana u mesecu kako bi ostvarili popust od šest procenata.

„Brojila se mogu očitati na četiri načina. Najčešće građani stanje prijavljuju preko aplikacije ‘ED Srbija’, a mogu i dostavom stanja na šalteru, putem imejla ili pozivom nacionalnog kontakt-centra na broj telefona 0800-360-300“, navela je Pavlovićeva.

Prema njenim rečima, u prethodnom obračunskom periodu bilo je 10.000 reklamacija, od čega je 50 odsto bilo na očitavanje brojila.

„Od tih 50 odsto, polovina su bile osnovane reklamacije, a polovina neosnovane, što je između 0,2 i 0,3 procenta ukupnog broja korisnika. Dakle, 99,7 do 99,8 odsto građana nema nikakve reklamacije“, istakla je Pavlovićeva.

Pola miliona potrošača čita svoja brojila

Dodala je da građani imaju pravo da u roku od osam dana podnesu reklamaciju, dok „Elektrodistribucija Srbije“ ima isti rok da na nju odgovori.

Pavlovićeva je naglasila da je očitavanje brojila isključivo u nadležnosti „Elektrodistribucije“, što znači da snabdevač, odnosno „Elektroprivreda Srbije“, treba da prosledi prigovor, a „Elektrodistribucija“ utvrđuje da li je osnovan.

„Putem aplikacije brojilo je očitalo blizu 350.000 građana, a na druge načine oko 180.000, što je ukupno više od pola miliona očitavanja“, rekla je Pavlovićeva.

Istakla je, takođe, da u Srbiji trenutno ima oko 660.000 pametnih brojila koja se očitavaju daljinskim putem, i da će se nastaviti sa njihovom ugradnjom, što će se finansirati iz kredita Evropske investicione banke.

