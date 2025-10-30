Etno druženje za ljubav i lepo starenje

Gerontološki centar Pančevo tradicionalno je, 18. put po redu, organizovao manifestaciju „Etno druženje“, u kojoj su glavni akteri ujedno i organizatori ove manifestacije. To su članovi lubova i korisnici doma, članovi muzičke, folklorne i literarne sekcije.

„Manifestacija se organizuje sa ciljem da se obogati život starih osoba u mesecu oktobru koji je inače mesec posebno posvećen njima. U meseci oktobru sa posebnom pažnjom pružamo ljubav i razumevanje starijoj populaciji radi očuvanja njihovog dostojanstva i prikaza aktivnog i lepog starenja“, kaže vd direktorka Gerontološkog centra Pančevo Mirjana Savkov.

Prema njenim rečima, ovom manifestacijom pospešuju integraciju starih osoba na multietničkom nivou, negujući upoznavanje i učenje o različitosti tradicije, običaja i kulture nacionalnih manjina u okruženju.

„U tom smislu smo organizovali program bogat kulturnim sadržajem-narodne igre, pevanje narodnih izvornih pesama, recitali, izložba ručnih radova. Ove godine, u samom programu, učestvuje i folklorna sekcija Doma kulture „Mladost“ iz Glogonja, a sve nas zajedno prati muzčki umetnik Vlada Nikić. Ove godine imamo posebne goste iz različitih etno udruženja-udruženja žena „Pančevke“-Gornji grad, udruženje žena iz Kačareva „Etno kutak“, udruženje žena „ Ilinden“ iz Jabuke, udruženje žena „Neolit“ iz Starčeva i Slovačka kulturna zajednica „Đetvan“. Ovo je rapsodija etno muzike, ukusa i igre“, rekla je Savkov.

