Vršačka trkačka liga VAK 1926: Čekamo vas na Vršačkom jezeru u subotu

15:30

31.10.2025

Foto: Facebook

Još jedno uzbudljivo kolo Vršačke trkačke lige! Trčaće se po ravnoj, brzoj i sertifikovanoj stazi, koju je overio zvanični merilac Svetske atletike u saradnji sa AIMS-om.
Vršačka trkačka liga VAK 1926 poziva sve zainteresovane da im se pridruže svake subote u 9 sati da unaprede svoje zdravlje, kondiciju i steknu zdrave navike!

Ovo nije trka, ne naplaćuje se kotizacija — ovde se samo gube kilogrami i dobija dobro raspoloženje!

Dođite da se družimo, trčimo i uživamo zajedno!

Pogledajte tabelu  na kojoj je detaljna vremenska prognoza za to doba dana na teritoriji grada Vršca, kako bi učesnici mogli da se pripreme na vreme.

(Pančevac)

