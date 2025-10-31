Vršačka trkačka liga VAK 1926: Čekamo vas na Vršačkom jezeru u subotu

Još jedno uzbudljivo kolo Vršačke trkačke lige! Trčaće se po ravnoj, brzoj i sertifikovanoj stazi, koju je overio zvanični merilac Svetske atletike u saradnji sa AIMS-om.

Vršačka trkačka liga VAK 1926 poziva sve zainteresovane da im se pridruže svake subote u 9 sati da unaprede svoje zdravlje, kondiciju i steknu zdrave navike!

Ovo nije trka, ne naplaćuje se kotizacija — ovde se samo gube kilogrami i dobija dobro raspoloženje!

Dođite da se družimo, trčimo i uživamo zajedno!

Pogledajte tabelu na kojoj je detaljna vremenska prognoza za to doba dana na teritoriji grada Vršca, kako bi učesnici mogli da se pripreme na vreme.

(Pančevac)