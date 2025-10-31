Bela Crkva: Uređenje seoskih ulica prioritet

Po zahtevu Saveta mesnih zajednica urađeno je ravnanje grederom, nasut šljunak u cilju dovođenja ulica u funkcionalno stanje u naseljenim mestima Kruščica, Kajtasovo, Dupljaja, Jasenovo, Banatska Subotica.

Opština Bela Crkva izdvojila je značajna sredstva i angažovala mašine za uređenje neasfaltiranih ulica u naseljenim mestima, po prioritetu za koje su Saveti mesnih zajednica iskazali potrebu, javlja BCinfo.

Na sastanku predsednice opštine Tatjane Kokar i predstavnika Saveta mesnih zajednice dogovoreno je da svaka mesna zajednica iskaže potrebu šta je prioritetno da se uradi u svim naseljenim mestima na teritoriji opštine Bela Crkva.

Uređenja seoskih ulica važno je za meštane naseljenih mesta, a opština Bela Crkva angažovala je mašine i resurse u cilju poboljšanja uslova života ljudi u seoskim sredinama.

U Beloj Crkvi na zahtev meštana radovi su sprovedeni u Rasadniku i u delu ulice između ulica Jovana Popovića i Lole Ribara.

