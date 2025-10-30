Oborio policajca, pa pobegao! Potera za vozačem sa Voždovca

Bahati vozač noćas je na Voždovcu automobilom udario policajca D.C., dao gas i pobegao.

Raspisana je potraga za vozačem „fiat punta“ i , najverovatnije, reč je o mladiću, prenosi Telegraf.

O slučaju je obavešteno i Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Kako saznajemo, policajac je primljen na VMA i konstatovane su mu lake povrede.

Prema našim informacijama, incident se dogodio oko 23 sata na uglu ulica Meštrovićeve i Jovana Bjelića.

– Policajac D.C. je zaustavio automobil „punto“, ali vozač umesto da da dokumenta dao je gas i prvo srušio policajca koji je stajao pored vozila, a zatim pobegao. Policija je odmah raspisala potragu za vozačem koji je u automobilu imao još nekoliko mladića – kaže izvor.

Policajac je od siline idarca pao na ivičnjak.

On je u svesnom stanju prevezen u bolnicu.

Bahatom vozaču na teret se stavlja Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

(Pančevac/Telegraf)