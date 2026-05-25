OJT Pančevo: Optužni predlog protiv Pančevca zbog droge

Obaveštava se javnost da je Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv M.K. (1987) iz Pančeva, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio četiri krivična dela Neovlašćeno držanje opojnih droga, navodi OJT Pančevo.

Okrivljenom se stavlja na teret da je tokom 2024. godine, u četiri odvojena događaja na teritoriji grada Pančeva, kod sebe držao opojnu drogu „amfetamin“ u ukupnoj količini 10,35 grama, pri čemu je ista pronađena prilikom postupanja i kontrole od strane policijskih službenika.

Iako je za krivično delo Neovlašćeno držanje opojnih droga zakonom propisana novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, imajući u vidu da se okrivljenom stavlja na teret izvršenje četiri krivična dela, tužilaštvo je u podnetom optužnom predlogu predložilo da sud okrivljenog M.K. osudi na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 godina, kao i da mu izrekne meru bezbednosti oduzimanje predmeta, dodaje OJT Pančevo.

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu ističe da će, u saradnji sa nadležnim državnim organima, u svakom predmetu ove vrste, insistirati na doslednoj primeni zakona i strogom sankcionisanju, sa ciljem preventivnog delovanja i jasne poruke da će svaki oblik zloupotrebe opojnih droga i višestrukog protivpravnog postupanja biti odlučno procesuiran i sankcionisan u skladu sa zakonom.

