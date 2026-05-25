PU Pančevo: Izgoreo autobus, nema ljudskih žrtava i povređenih

Autobus preduzeća „Pantransport” koji je sinoć saobraćao na relaciji Padina – Pančevo potpuno je izgoreo u požaru koji se dogodio oko 19 sati na teritoriji našeg grada.

Kako je za „Pančevac” potvrdio Željko Grujić, major policije, portparol Policijske uprave Pančevo, u incidentu nije bilo povređenih. Prema njegovim rečima, došlo je do samozapaljenja autobusa u toku vožnje, najverovatnije u zadnjem, motornom delu vozila.

– Autobus se kretao iz pravca Crepaje ka Pančevu kada je vozač tokom vožnje primetio požar na zadnjem delu autobusa. Zahvaljujući njegovoj prisebnosti autobus je brzo zaustavljen, a putnici su odmah evakuisani. Na lice mesta ubrzo su stigle dve ekipe Vatrogasno-spasilačke jedinice Pančevo koje su ugasile požar, ali je autobus u potpunosti izgoreo i materijalna šteta je izuzetno velika. Ipak, najvažnije je to da niko nije povređen – izjavio je Grujić.

Tokom intervencije došlo je do totalne obustave saobraćaja na tom delu puta, nakon čega su vozila propuštana naizmenično.

