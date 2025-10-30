Skupština Grada Pančeva: Usvojene odluke važne za razvoj i funkcionisanje grada

Održana je 8. sednica Skupštine grada Pančeva, na kojoj su odbornici usvojili dnevni red sa više od šezdeset tačaka od značaja za funkcionisanje grada, javnih preduzeća, ustanova kulture i uređenje komunalnog sistema na teritoriji Pančeva, prenosi RTV Pančevo.

Na osmoj sednici Skupštine grada Pančeva usvojena je 61. tačaka dnevnog reda. Odbornici su izglasali, između ostalog, predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta grada Pančeva, Predlog Strategije bezbednosti saobraćaja grada Pančeva od 2024. do 2030. godine, Programe poslovanja Javno komunalnih preduzeća sa teritorije grada Pančeva kao i Predlog odluke o izmenama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2025. godinu. Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović istakao je da je urađena analiza budžeta grada Pančeva za 2025. godinu koja je pokazala da je došlo do povećanja prihoda u budžetu.

– Bitna činjenica jeste da je došlo do uvećanja prihoda od oko 450 miliona. Najveća stavka u uvećanju prihoda jeste naknada za uređenje komunalnog zemljišta koja je ostvarena u visini od 190 miliona više od onoga što smo planirali i srećni smo što u našem gradu nije došlo do obustave građevisnke aktivnosti i to pokazuje ovaj prihod. Mi ako smo izdavali građevinske dozvole u 2023 i 24 godini, ti projekti kreću danas da se realizuju i to nam pokazuje da je politika i put kojim nas vodi naše predsednik Aleksandar Vučić dobra i da investicije u našem gradu ne staju. Druga velika stavka koja je uvećana jeste prihod poreza na zarade za nekih 160 miliona dinara i to pokazuje da u našem gradu ne opada broj zaposlenih, da ova jeziva kriza koja je zahvatila ceo svet ne utiče na nas i da Pančeva ide napred

Stevanović je istakao da je budžet grada Pančeva u ovom momentu 10 milijardi i 600 miliona dinara. a da se izmenom odluke o budžeta grada ne odustaje ni od jedne investicije.

– Moram da pomenem neke cifre i neke stvari koje smo planirali povećanjem prihoda. Tu pre svega mislim na obezbeđivanje dodatnih sredstava Javno komunalnim preduzećima u gradu ali i sve ustanove kulture sa teritorije grada, na PU “Dečja radost” i sve na sve ono što mi finansiramo kao grad.

Obezbeđena su i sredstva za eksproprijaciju Makedonske ulice u naselju Mladost, istakao je Aleksandar Stevanović.

– Mi ćemo tu ulicu čim probavimo zemlju ući u projektovanje i nadam se da ćemo u bliskoj budućnosti ući u izgradnju ove ulice koja će promeniti sliku naselja Mladost. Obezbedili smo sredstva i za eksproprijaciju parcela u naseljenim mestima a koja su potreba za proširenje mesnih grobalja.

Odbornici grada Pančeva su usvojili su i Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije severne industrijsko-poslovnoproizvodne zone 3 u Pančevu.

– Zahvaljujući predsedniku Republike Srbije Aleksandu Vučiću i Vladi republike Srbije, pre dva meseca grad Pančevo je zaključio sporazum o preuzimanju zemljišta u delu severne industrijske zone grada Pančeva od 55 hektara. Taj prostor koji je bio u vlasništvu Republike Srbije prešao je u vlasništvo grada Pančeva. Ovim putem se zahvaljujem svima na tome i nadam se da ćemo usvojiti ovaj predlog da preispitamo planska dokumenta za severnu industrijsku zonu 3.

Odbornici su usvojili i Predlog odluke o izradi Plana detalje regulacije kanalske mreže u Pančevu, predlog odluke o osnivanju Službe interene revizije grada Pančeva kao i odluke od značaja za funkcionisanje grada, javnih preduzeća, ustanova kulture i uređenje komunalnog sistema na teritoriji Pančeva.

(Pančevac)