Preventivni pregledi u Kačarevu u sklopu projekta prekogranične saradnje

Dom zdravlja Pančevo organizovao je besplatne preventivne preglede, u Kačarevu u okviru prekograničnog projekta Srbija-Rumunija. Građani su mogli da obave laboratorijske analize, EKG i ultrazvuk, a u narednim nedeljama pregledi će biti održani i u Ivanovu, Omoljici, Banatskom Brestovcu i Dolovu.

U okviru projekta prekogranične saradnje Rumunija-Srbija, pod nazivom “Jednakost u pružanju zdravstvenih usluga osetljivim grupama u Banatu” Dom zdravlja Pančevo organizuje besplatne preventivne preglede u okolnim selima. Meštani Kačareva su se u velikom broju odazvali pozivu lekara da dođu na pregled i provere svoje zdravstveno stanje.

Zdravstvena akcija ima za cilj podizanje svesti stanovništva o faktorima rizika po zdravlje. Pokazala se veoma uspešnom i u prvom mestu u kome su pregledi realizovani – Starčevu.

Naredne nedelje priliku za pregled imaće meštani Ivanova, a do kraja godine lekari će posetiti i Omoljicu, Brestovac i Dolovo. Projekat je sufinansiran od strane Evropske unije i pored organizovanih pregleda podrazumeva i okrugle stolove, radionice i nabavku potrebne opreme za zdravstvene ustanove u opštini Božovići u Rumuniji, kao i našoj opštini.

(Pančevac/RTV Pančevo)