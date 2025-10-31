Batut: Raste broj obolelih od gripa, najviše među decom uzrasta do 14 godina

Srbiji su potvrđeni novi slučajevi obolevanja od virusa gripa i to tipa B, saopštio je Institut za javno zdravlje “Batut”.

U Srbiji je od 20. do 26. oktobra evidentirano 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 4,9 odsto više nego prethodne nedelje, a 9,5 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 107,9 prema 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. Registrovano je ukupno 10.838 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 898,3 prema 100.000 stanovnika.

Kako navode iz Instituta, zabeležena stopa incidencije je niža za 7,7 odsto u poređenju sa prethodnom nedeljom, dok je u poređenju sa istim periodom prethodne sezone nadzora niža za 27,1 odsto.

Putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorije grada Beograda, Kolubarskog i Sremskog okruga.

Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u svetu, stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa u tri zemlje – Francuskoj, Kazahstanu i Malti, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u Nemačkoj, Litvaniji i Španiji.

Od 33 zemlje i oblasti koje su izvestile o intenzitetu gripa, samo je Turska prijavila intenzitet srednjeg ili višeg nivoa, dok je u Norveškoj i Španiji prijavljeno regionalno ili široko rasprostranjeno širenje gripa, navodi se u saopštenju Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

(Pančevac)