Novembarska nagrada: Svevremeni dobitnici priznanja

Novembarska nagrada Grada Pančeva tradicionalno se dodeljuje povodom Dana grada, 8. novembra, fizičkom ili pravnom licu s prebivalištem, odnosno sedištem na teritoriji Pančeva, za najvrednija dostignuća u nekoliko oblasti

Stizali su predlozi u pisanoj formi s podacima o kandidatima i detaljnim obrazloženjima o njihovim dostignućima ili rezultatima rada. Iskristalisalo se 16 imena kandidata za Novembarsku nagradu, a konačnu odluku o laureatima doneće žiri u narednih nekoliko dana.

Među kriterijumima za dodelu nagrade stoji da ona može biti dodeljena pojedincu ili grupi za zajedničko delo. Pod najvrednijim dostignućem podrazumeva se izuzetno delo u oblastima umetnosti, nauke, arhitekture i urbanizma, novinarstva, obrazovanja, sporta, privrede, medicine, socijalnog i humanitarnog rada, odnosno ostvarenja, rad i rezultati koji doprinose razvoju grada i unapređenju svakodnevnog života građanki i građana.

Najviše gradsko priznanje dodeljuje se od 1962, kada je kao rođendan Opštine Pančevo proslavljan 6. oktobar, dan oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu, i tada se zvalo Oktobarska nagrada. Izmenom datuma Dana grada, u slavu oslobodilaca grada u Velikom ratu, nagrada je 2001. godine dobila današnje ime.

Dobitnika priznanja je bilo iz svih sfera društvenog života, a ovde ćemo se osvrnuti na one koji su u poslednjih skoro četvrt veka zaslužili Novembarsku nagradu. Prvi dobitnici najprestižnije pančevačke nagrade u 21. veku bili su karatistkinja Ivana Đuričkov, glumica Jasmina Večanski, novinar „Pančevca” Milan Mirković, slikar Milivoj Đorđević i animator Uroš Krčadinac. Zatim, to su bili, između ostalih, i direktor Arhiva Milan Jakšić, privatni preduzetnik Miroslav Kršanin, humanitarac Vladimir Deanović Dendi, modna kreatorka Nataša Šarić, atletičarka Marina Munćan, direktorka Fonda PIO Ivanka Barašević, kardiolog dr Radmila Jevtović…

Među laureatima su i plivačica i njen trener Nađa i Sebastijan Higl, dirigentkinja Vera Carina, dr Moša Marković, triatlonac Vladimir Savić, automobilista Dušan Borković, doktor fizičkih nauka Dragoljub Cucić, protojerej-stavrofor Stevan Urošev, pesnikinja Dragana Mladenović, pedagog Predrag Starčević, hirurg dr Dušan Stojić, novinar Dragan Vujačić, književnik Vule Žurić, publicista Ivan Ivačković, slikar Vuk Vučković…

U dvehiljadedvadesetim Novembarskom nagradom podičili su se Opšta bolnica Pančevo, sekretar pančevačke Međuopštinske organizacije Saveza slepih Srbije Zlatibor Lazarov, karatistkinja Andrea Stojadinov, profesor Janko Marković, pesnik s Daunovim sindromom Lazar Sretenović, baletski pedagog Ljubiša Nikolić, Kulturni centar Pančeva, komandant Vatrogasne brigade Boro Majkić, bend „Buč Kesidi”, FK „Železničar”, arhijerejski namesnik Radoslav Radmanović, dr Slobodan Ovuka, načelnik PU Pančevo Stevan Čigoja, profesor Miodrag Tasić, dr Veljko Božić, policijski inspektor Radoš Burić i vatrogasac Predrag Aničić.

Ponovimo i podvucimo: dobitnici Novembarske nagrade biraju se između prispelih imena koje kandiduju građanke i građani, a ne na osnovu ličnog saznanja članova trinaestočlanog žirija da je neko postigao uspeh. Aktuelni žiri formiran je 2024, s mandatom od četiri godine, predsednik je književnik Darko Ješić, a njegova zamenica je magistar defektoloških nauka Tatjana Božić.

Članovi su: Dragan Lončarević, diplomirani menadžer, Jasna Jovanović, arheolog, Miona Zeljković sa završenim Fakultetom bezbednosti, Miroslav Prvulj, vajar, Marćela Kornjan Stojičić, muzički pedagog, Slavko Jovanovski, direktor Doma kulture „Mladost”, Nemanja Bogdanov, menadžer, Nenad Heraković, glumac, Mirjana Savkov, menadžer, Marijana Zagorac, ekonomista, i Ivana Ivanovski, diplomirana menadžerka.

Na kraju treba reći da postoje još dva gradska priznanja: Pančevcima koji kontinuirano doprinose boljem životu sugrađana dodeljuje se zvanje „zaslužni građanin”, a titula počasnog građanina ličnostima koje su dale mnogo Pančevu, a ne žive u našem gradu. Da li će ove godine biti dobitnika ovih nagrada, saznaćemo sledeće nedelje.

(Pančevac / S. Trajković)

