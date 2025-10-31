IZAŠAO „PANČEVAC”: Važno, važnije, najvažnije!

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 31. oktobra je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: šta činiti ako ste preplatili ili pogrešno uplatili porez; radovi u Cvijićevoj ulici odvijaju se po planu, a na Tesli kreću 3. novembra; njegovo veličanstvo – kiseli kupus; nastavak feljtona „O, Opovo”; od rendgena do skenera, s doktorom Nenadom Margitinim…

„Pančevac” piše o tamburašima i ljubiteljima njihove muzike, Oktobarskom salonu Pančeva, čaroliji glume za mališane… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Bliži se izbor laureata Novembarske nagrade, iskristalisalo se 16 imena kandidata, a odluku će doneti žiri u narednih nekoliko dana. Najviše gradsko priznanje dodeljuje se od 1962, kada je kao rođendan Opštine Pančevo proslavljan 6. oktobar, dan oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu, i tada se zvalo Oktobarska nagrada. Izmenom datuma Dana grada, u slavu oslobodilaca grada u Velikom ratu, nagrada je 2001. godine dobila današnje ime.

