Incidenti kod Skupštine Srbije: Policija je intervenisala i pokušava da potisne demonstrante

20:30

02.11.2025

printscreen/TV Informer

Na platou ispred Narodne skupštine okupila se nekolicina blokadera koja pokušava da izazove haos.

Okupljeni su bacali topovske udare, baklje, kamenice i flaše.

Policija je intervenisala i pokušava da potisne demonstrante kako bi se situacija smirila.

Sa druge strane, okupljeni skandiraju “Aco, Srbine” i puštaju srpske pesme.

Raskrsnica koja spaja Takovsku ulicu, Kneza Miloša, Bulevar kralja Aleksandra i Trg Nikole Pašića blokirana je za saobraćaj.

Policija je zatvorila deo Kneza Miloša u smeru ka Skupštini, a kako se može videti na gradskim kamerama, na tom potezu nema vozila i to u oba smera.

(Pančevac)

