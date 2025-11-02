Incidenti kod Skupštine Srbije: Policija je intervenisala i pokušava da potisne demonstrante

KARDIOLOG UPOZORAVA: Nagla promena vremena opasna za srce
19:00
04.11.2025
Na platou ispred Narodne skupštine okupila se nekolicina blokadera koja pokušava da izazove haos.
Okupljeni su bacali topovske udare, baklje, kamenice i flaše.
Policija je intervenisala i pokušava da potisne demonstrante kako bi se situacija smirila.
Sa druge strane, okupljeni skandiraju “Aco, Srbine” i puštaju srpske pesme.
Одговор пристојне, већинске Србије
🇷🇸🇷🇸🇷🇸 pic.twitter.com/dtFiyJVT0c
— Драган Ј. Вучићевић (@djvucicevic) November 2, 2025
Raskrsnica koja spaja Takovsku ulicu, Kneza Miloša, Bulevar kralja Aleksandra i Trg Nikole Pašića blokirana je za saobraćaj.
Policija je zatvorila deo Kneza Miloša u smeru ka Skupštini, a kako se može videti na gradskim kamerama, na tom potezu nema vozila i to u oba smera.
