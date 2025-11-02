Sad je i zvanično: Milomir Marić i Katarina Korša prešli na ovu televiziju

Milomir Marić i Katarina Korša od sutra, 3. novembra, će voditi novu emisiju „Dan na dan“ koja će se emitovati radnim danima od 07-10h, na TS media live.

To je objavljeno na zvaničnom instagram nalogu pomenutog medija.

“Dan na dan“ – informativna emisija koja ne gubi smisao za humor ni kad istina zaboli. Milomir Marić i Katarina Korša – dvoje voditelja koji ne znaju da zaćute kad svi drugi ćute. Aktuelno, duhovito, sarkastično, ali uvek istinito. “Dan na dan“ – piše u najavi.

Podsetimo, posle 18 godina rada Milomir Marić je dao otkaz na Hepi televiziji, a isto je učinila i njegova koleginica Katarina Korša.

Poslednji jutarnji program na pomenutoj televiziji Marić je vodio 30. oktobra, a od publike se oprostio rečenicom, koja je svojevremeno obeležila i politički kraj jedne epohe, jer ju je izgovorio bivši predsednik Srbije Boris Tadić priznajući izborni poraz i čestitajući nasledniku Tomislavu Nikoliću.

(Pančevac/Informer)