MUP: Zbog nereda ispred Skupštine privedeno 37 ljudi

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su i priveli 37 ljudi koji su učestvovali u ”narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata tokom neprijavljenog javnog okupljanja” u nedelju uveče ispred Narodne skupštine Srbije, saopšteno je iz MUP-a.

– Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalaženju ostalih učesnika koji su svojim postupcima ugrožavali bezbednost građana i javne imovine – navodi se u saopštenju.

Policija će nastaviti da dosledno primenjuje sve zakonske mere u cilju očuvanja javnog reda, mira i bezbednosti svih građana, dodaje se.

U skupu podrške štrajku glađu Dijani Hrki, čiji je sin poginuo u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu u novembru prošle godine, blokiran je saobraćaj, a bilo je tenzija kada su okupljeni pokušavali da probiju kordon policije koji ih je odvajao od građana, koji se protive blokadama na platou ispred Skupštine.

Dijana Hrka započela je ranije u nedelju štrajk glađu u blizini Skupštine Srbije, a deo građana koji je podržava blokirao je saobraćaj na raskrsnici Takovske i Bulevara Kralja Aleksandra.

Hrka je tokom memorijalnog skupa u Novom Sadu u subotu najavila da će stupiti u štrajk sa zahtevom da se utvrdi odgovornost za smrt njenog sina i ostalih nastradalih u padu nastresnice, a u nedelju je, kako prenose mediji, navela i nove zahteve, a to je raspisivanje izbora i da se puste iz pritvora svi studenti koji su, prema njenim rečima, protivpravno lišeni slobode.

(Pančevac)