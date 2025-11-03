Počinje nova akademska godina u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru

Nova akademska godina na fakultetima univerziteta u Beogradu, Nišu i Novom Sadu kao i na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i Državnom univerzitetu u Novom Pazaru počeće danas, dok je na ostalim univerzitetima nastava u toku. Na pet fakulteta Univerziteta u Kragujevcu nova akadermska godina je počela 20. oktobra, a od danas i na preostalih sedam.

Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, Univerzitet odbrane i Kriminalističko-policijskom univerzitetu počeli su sa radom 1. oktobra, a fakulteti na Univerzitetu u Kragujevcu sa nastavom su započeli 20. oktobra, dok su pojedini fakulteti univerziteta u Beogradu i u Nišu nastavu počeli 27. oktobra.

Većina akademija i visokih škola strukovnih studija počela je tokom oktobra novu školsku godinu.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da u novoj akademskoj godini očekuje da bude striktno odvojen obrazovni proces na univerzitetima od politike i istakao da će država da reaguje na postupke koji su nezakoniti, ali ne represivno već administrativno, racionalno i strpljivo.

Početak nove akademske godine u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i u Novom Pazaru

„Iza nas jedna je teška i iscrpljujuća godina, kada je došlo do politizacije akademskog života, nadam se da će u sledećoj godini biti striktno odvajanje obrazovnog procesa na univerzitetima od politike, da će nastavnici biti za katedrama i u amfiteatrima i da će oni biti prenosioci znanja“, naveo je Stanković.

Posle pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, 1. novembra prošle godine, grupe studenata blokirale su u narednih mesec i po dana većinu državnih fakulteta, onemogućavajući nastavu. Najpre su izneli četiri zahteva koja su se odnosila na odgovornost i povećanje sredstava za visoko obrazovanje, u aprilu još dva 5. maja zatražili su vanredne parlamentarne izbore.

Prijemni za buduće brucoše započeli su u julu i održavani su tokom leta, a paralelno su se održavali i ispitni rokovi za studente. Zbog nadoknade nastave i pomeranja ispitnih rokova, početak nove školske godine odložen je za mesec dana na većem broju fakulteta.

(Pančevac/RTS)