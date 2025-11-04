Lekari upozoravaju: Korona nije ista kao ranije, ova 4 simptoma dominiraće u novembru

Korona ove jeseni ulazi u šestu godinu postojanja. Iako bismo svi voleli da je više nema, dobra vest je da danas mnogo bolje razumemo bolest koja je nekada bila obavijena misterijom, uključujući i to kako se njeni simptomi stalno menjaju.

„Svakih godinu dana i svake sezone sojevi korone se menjaju. Zbog toga se često menjaju i simptomi. Neke godine najčešći je kašalj, a druge teška upala grla“, objašnjava dr Šeron Nahman, šefica odseka za dečje infektivne bolesti u Dečjoj bolnici Stoni Bruk.

Ni jedan od ovih simptoma nije prijatan, ali bolesti se jednostavno dešavaju. Pa, koji su simptomi korone trenutno najčešći? Lekari su otkrili šta najviše primećuju kod pacijenata tokom novembra 2025.

Najčešći simptomi korone koji se očekuju u novembru 2025. godine

„Najčešći su umor i povišena temperatura„, kaže dr Majkl Ričardson.

Prema njegovim rečima, ostali česti simptomi su:

temperatura,

kašalj,

bolovi u telu i

kratak dah (u težim slučajevima).

Tokom leta 2025. mnogi su se žalili na osećaj „noža u grlu“. Neki lekari kažu da se taj simptom sada ređe pojavljuje, dok ga drugi i dalje često viđaju.

„Pacijenti se sada najviše žale na jaku upalu grla, dok je kašalj mnogo ređi. To ne znači da nema temperature, bolova u telu i kašlja, ali ima više tegoba sa grlom nego ranijih sezona“, kaže dr Nahman, koja radi na Long Ajlendu u Njujorku.

Srećom, neki teži simptomi i komplikacije korone nisu više toliko prisutni.

„I dalje viđamo upale pluća izazvane koronom, ali mnogo ređe nego prethodnih godina“, navodi dr Linda Jensi, specijalista infektivnih bolesti iz sistema Memorijal Herman Health System.

Takođe, dva nekada prepoznatljiva simptoma danas su znatno ređa.

„Raniji sojevi korone često su izazivali gubitak čula ukusa i mirisa, ali je taj simptom sada mnogo manje prisutan„, kaže dr Majkl Dosik, lekar opšte prakse iz Medical Offices of Manhattan i saradnik portala labfinder.com.

Ako ipak izgubite ukus i miris, velika je verovatnoća da imate koronu, a jedini siguran način da to saznate jeste testiranje.