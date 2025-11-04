20 bibliotekara učestvovalo na Susretima u Remeti

Ovogodišnji „Susreti u Remeti“ održani su od 23.do 24.oktobra u edukativnom centru „Čardak“, a u organizaciji Podružnice Bibliotekarskog društva Srbije (BDS) Južno-banatskog okruga, Gradske biblioteke Pančevo, časopisa „Čitalište“ i Biblioteke „Vuk Karadžić“ Kovin.

Na stručnom skupu koji je ove godine bio posvećen temi„Transfer znanja“ učestvovalo je oko 20 bibliotekara iz različitih gradova Srbije: Kovina, Pančeva, Novog Sada, Šapca, Sremske Mitrovice, Požarevca, Uba, Čačka…

U okviru programa realizovana su brojna edukativna i inspirativna predavanja, kao i književno-muzičko veče, a sve u duhu prijateljstva, razmena ideje i iskustava bibliotečkih stručnjaka. Stručni skup svečano su otvorili Ivana Jovanov direktorka Biblioteke „Vuk Karadžić“ Kovin, Larisa Mikić predsednica Podružnice BDS Južno-banatskog okruga, Darija Rokić direktorka Biblioteke „Gligorije Vozarović“ Sremska Mitrovica i Dejan Bosnić, direktor Gradske biblioteke Pančevo. Na početku programa prikazan je kratak film „Biblioteka – Kovin – Put kroz decenije“, snimljen 2025. godine povodom 30 godina postojanja ove ustanove kao samostalne.

Predstavljen je rad udruženja „ Dani ćirilice“ i tom prilikom izloženi su dečji radovi, a o samoj manifestaciji govorila je Milica Živković, viši knjižničar u biblioteci u Bavaništu i član udruženja „Dani ćirilice“.

Na prvoj sesiji učestvovali su:

• Larisa Mikić (Biblioteka „Vuk Karadžić“ Kovin) – Biblioteka i transfer znanja: od riznice informacija do refleksije subjektivnosti

• Mirko Drmanac (Narodna biblioteka „Vladislav Petković Dis“ Čačak) – Informacioni singularitet: znanje u vremenu hiperprodukcije informacija

Predavači druge sesije bili su:

• Goran Trailović (Gradska biblioteka Pančevo) – Biblioteke i identitet;

• Nebojša Cvejić (Narodna biblioteka Šabac) – Šta ćemo sa znanjem? Ili: šta će nam znanje?;

• Verica Ševo i dr Tatjana Bogojević (Biblioteka Matice srpske) i Jelka Panić (Gradska biblioteka „Božidar Knežević“ Ub) – Transfer znanja u okviru RU:RS LIB FORUMA;

• Milijana Dmitrović Torma (Biblioteka „Gligorije Vozarović“ Sremska Mitrovica) – SIRMIUM CANTORUM;

• dr Branka Pražić (Narodna biblioteka „Ilija M. Petrović“ Požarevac) – Sačuvati i preneti: transfer znanja u bibliotekama – spomenicima kulture;

• Ivana Janošević (Biblioteka „Vlada Aksentijević“ Obrenovac) – Hramovi namesništva posavskog: spomenici kulture i riznice starih bogoslužbenih knjiga.

Po završetku edukativnog dela programa, priređeno je književno veče sećanja na „Pohod“ Dragutina Ilkića Birte, u kojem su učestvovali Dejan Bosnić i Goran Trailović. Druženje je nastavljeno u opuštenoj atmosferi uz muziku i dobro raspoloženje koje su upotpunili muzičari Aleksa Komaromi i Marko Stanković. Drugi dan skupa bio je posvećen otkrivanju lepota Čardaka. O blagodetima Deliblatske peščare govorio je Slobodan Radojević iz JP „Vojvodinašume“, Šumska uprava Kovin, u okviru predavanja „O pesku u ravnici“. Druženje na Čardaku završeno je potpisivanjem sporazuma o saradnji između biblioteka iz Kovina, Pančeva i Sremske Mitrovice, koji su potpisali direktori ovih ustanova. Završnica skupa bila je u biblioteci u Kovinu u kojoj su gosti imali priliku da pogledaju kako je jedan tavan postao slavan, uz izložbu „Iz zavičajne zbirke“ koju su pripremili dipl.bibliotekari Maja Ančulj i Sava Radovanov.

Ovi „Susreti u Remeti“ predstavljaju početak jedne lepe saradnje koja će nas i u godinama koje dolaze spajati i podsećati koliko je važno da zajedno gradimo mrežu znanja, kulture i prijateljstva. Stručni skup je omogućio da bibliotečki radnici razmene svoja iskustva i ideje, ali i ponude konkretna rešenja za negovanje i unapređivanje bibliotečko-informacione delatnosti.

(EPančevo)