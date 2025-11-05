Izabrano novo rukovodstvo Veslačkog kluba “Tamiš”

Na redovnoj Izbornoj Skupština Veslačkog kluba “Tamiš” izabrano novo rukovodstvo i to Ognjen Matijević za pretsednika kluga, a Milan Smilić za potpredsednika. Upravni odbor čine Zoran Kosić, Vladimir Nikolić, Miloš Jelesijević, Miša Marko i Ilija Karličić.

Nadzorni odbor: Milan Puzić, Bojan Gerstner, Kosta Novaković, Olivera Borojev i Mihajlo Atanackov

„Posebnu zahvalnost dugujemo dosadašnjem predsedniku Novici Jovanoviću, koji je punih 33 godine predano i uspešno vodio klub. U njegovom mandatu Veslački klub “Tamiš” ostvario je najznačajnije rezultate u svojoj istoriji – bronzana medalja na Svetskom prvenstvu, srebrna medalja na Svetskom kupu, tri bronzane medalje na Evropskim prvenstvima za seniore i brojne titule prvaka Srbije“, navode u klubu.

Na sednici je Novica Jovanović jednoglasno izabran za počasnog predsednika kluba, kao priznanje za izuzetan doprinos razvoju i funkcionisanju kluba.

Takođe, za počasnog člana Veslačkog kluba “Tamiš” izglasan je Miloš Stanojević, osvajač brojnih međunarodnih odličja — bronzane medalje na Svetskom prvenstvu, srebrne medalje na Svetskom kupu, tri bronze na Evropskim prvenstvima i više od 20 titula prvaka države.

„Zahvaljujemo se svima koji su do sada vodili klub i brinuli o njemu, i želimo puno uspeha novom rukovodstvu u daljem razvoju i nastavku tradicije uspeha Veslačkog kluba “Tamiš”, navode u klubu.

(Pančevac)