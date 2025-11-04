Izbište: Bravo, đaci ulepšali školsko dvorište

KARDIOLOG UPOZORAVA: Nagla promena vremena opasna za srce
04.11.2025
Đaci Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ u Izbištu danas su izašli iz učionica i ulepšali svoje školsko dvorište.
Naime, nastavnik biologije Vukan Vukov sa učenicima sedmog razreda sproveo akciju ulepšavanja školskog dvorišta.
„Zahvaljujući JKP „Drugi oktobar“ iz Vršca dobili smo rasad zimskog cveća, koji su učenici rasadili i na taj način ulepšali naše neposredno okruženje“, navode iz škole.
(Pančevac)
