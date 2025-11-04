Oglasili se iz „Srbijavoza“: Evo kad se očekuje normalizacija

Kompanija “Srbijavoz“ a.d. saopštila je da je sinoć od 19 časova počela da postepeno uspostavlja redovan saobraćaj vozova za prevoz putnika.

“Zbog tehničko – tehnoloških razloga nije moguće odjednom uspostaviti saobraćaj svih vozova, te molimo putnike da se putem telefona Kol centra Srbijavoza 011/ 360 28 99 ili putem sajta https://srbijavoz.rs/informacije/ informišu za svoje vozove“, navodi se u saopštenju.

Međunarodni večernji vozovi na relaciji Zemun – Bar – Zemun, dana 3. i 4. novembra saobraćaju na celom prevoznom putu.

Iz kompanije dodaju da se danas, 4. novembra, očekuje normalizacija saobraćaja vozova za prevoz putnika.

Iz Srbijavoza su u petak saopštili da je zbog anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, obustavljen saobraćaj svih vozova za prevoz putnika.

„Prinuđeni smo da privremeno obustavimo saobraćaj svih vozova u cilju zaštite života putnika i posada vozova“, naveli su u petak iz Srbijavoza.

Tanjug