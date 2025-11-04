Sportska dešavanja Južni Banat

Rukometašice Spartaka pobedile Prijepolje

16:30

04.11.2025

Foto: Printscreen/RTV Kovačica

U derbiju začelja 7. kola Super B lige je Spartak u Debeljači pobedio Prijepolje 32:27. Na poluvremenu bilo je 16:11 za domaće. Spartak je osmi sa 4 osvojena boda, prenosi RTVKovačica.

Priliku za još jednu pobedu na domaćem terenu imaće Spartak u nedelju 9. novembra u 19 časova. Protivnik je poslednjeplasirani Zaječar.

(Pančevac/RTV Kovačica)

