Rukometašice Spartaka pobedile Prijepolje

U derbiju začelja 7. kola Super B lige je Spartak u Debeljači pobedio Prijepolje 32:27. Na poluvremenu bilo je 16:11 za domaće. Spartak je osmi sa 4 osvojena boda, prenosi RTVKovačica.
Priliku za još jednu pobedu na domaćem terenu imaće Spartak u nedelju 9. novembra u 19 časova. Protivnik je poslednjeplasirani Zaječar.
(Pančevac/RTV Kovačica)
