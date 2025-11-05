Pančevo Kulturna dešavanja

25. Etno glas ove godine od 7. do 9. novembra

16:00

05.11.2025

Foto: Dom omladine Pančevo

U Pančevu se od 7. do 9. novembra održava 25 po redu Etno glas, susret izvornih pevačkih grupa u organizaciji Kulturno umetničkog društva „Stanko Paunović“ NIS RNP i Doma omladine Pančevo, a uz podršku grada Pančeva.

Povodom obelaževanja Dana grada Pančeva i ove godine će  biti održan   Etno glas, susret izvornih pevačkih grupa, koji već 25 godina organizuju Kultno umetničko društvo „Stanko Paunović“ NIS RNP i Dom omladine Pančevo. Ove godine programi u okviru Etno glas biće  realizovani u galeriji Doma omladine i dvorani Apolo.

Za Dom omladine Pančevo  Etno glas je jedna od najvažnijih  kulturnih manifestaciju u čijoj organizaciji  učestvuju, naročito što okuplja mlade ljude koji neguju  tradiciju i narodno stvaralaštvo.

Programi u okviru Etno glasa su besplatni, a pokrovitelj događaja je grad Pančevo.

(RTV Pančevo)

