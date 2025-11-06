Južni Banat

Veliki uspeh učenika ŠC „Nikola Tesla“ Vršac u Rumuniji

Učenici C „Nikola Tesla“ Vršac Nemanja Damijan i Vukan Mladenović osvojili su 3. mesto i dobili nagradu – smart sat Galaxy Watch 4.

10:00

06.11.2025

Foto: ŠC „Nikola Tesla“ Vršac

Učenici Školskog centra „Nikola Tesla“ Vršac bili su uspešni na EURO VET Skills takmičenju u Rumuniji.

Takmičenje je okupilo 13 ekipa iz Italije, Rumunije, Mađarske i Srbije, koje su se nadmetale u različitim oblastima stručnog obrazovanja. Učenici C „Nikola Tesla“ Vršac Nemanja Damijan i Vukan Mladenović osvojili su 3. mesto i dobili nagradu – smart sat Galaxy Watch 4.

Druga ekipa zauzela je 5. mesto, pokazavši visok nivo znanja, tehničkih veština i timske saradnje.

Tokom boravka u Lugožu, učesnici su imali priliku da učestvuju u radionicama, kulturnim posetama i praktičnim zadacima, kao i da razmene iskustva sa partnerima iz evropskih škola.
Ovo učešće doprinelo je unapređenju stručnih kompetencija učenika i nastavnika, jačanju međunarodne saradnje i promociji Školskog centra „Nikola Tesla“ Vršac na evropskom nivou.

(Pančevac)

