Slaviti s prijateljima! Ovako to rade žetaoci u Vojlovici

Ovogodišnju gradsku manifestaciju – 30. Vojlovačke žetelačke dane – održanu tokom zadnjeg vikenda u julu, uveličali su svojim prisustvom brojni gosti. Mađarsko kulturno-umetničko društvo „Tamaši Aron” i Slovačko kulturno-prosvetno društvo „Đetvan”, kao organizatori, planirali su prisustvo gostiju, jer su proslava s prijateljima i radost zajedničkog druženja najlepši osećaj za sve.

Sedište MKUD-a „Tamaši Aron” već prvog dana događaja bilo je puno, jer su stigli gosti iz Mađarske: četrdesetak članova ujedinjenog hora Državnog saveza bukovinskih Sekelja, koji stižu iz pet sela. Neki od njih su već više puta bili u našoj zajednici, ali je bilo i onih koji su prvi put posetili mesta kraj donjeg toka Dunava.

Nakon srdačnog dočeka i osveženja, grupa je obišla etno-kuću, izložbe ručnih radova i fotografija, a zatim je provela vreme u razgovoru s meštanima. U međuvremenu, iz Đera u Mađarskoj stigla je i porodica Košnaš, koja je redovan gost Žetelačkih svečanosti.

Kulturni program planiran za veče i ovog puta je održan na tri jezika. Zajednički gost udruženja organizatora bio je KUD „Stanko Paunović” NIS Rafinerije nafte Pančevo. Njegovi solisti su pevali i svirali na fruli, a folklorna grupa je izvela banatske narodne igre. U programu slovačkog udruženja članovi kreativnog centra „State of Art” iz Pančeva predstavili su svoje koreografije modernog plesa, dok je u mađarskom delu programa nastupio Ujedinjeni hor bukovinskih Sekelja s narodnim pesmama, a porodica Košnaš je upotpunila program živopisnom narodnom igrom.

Prvi dan žetelačkih svečanosti svojim prisustvom su uveličali Dušanka Petrak, predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, i Boris Bajić, član Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine, koji je prvi put bio u poseti Vojlovici. Prvo veče 30. Žetelačkih dana završeno je druženjem i prijemom za goste.

Dan radosti za decu i odrasle

Drugi dan manifestacije je takođe počeo rano, jer su organizatori dočekali nove goste. Udruženje žena, grupe vezilja, voćari i pčelari iz nekoliko naselja u regionu stigli su da ponude svoje rukotvorine i proizvode na prodajnoj izložbi. Dugačak red stolova i klupa bio je postavljen pored sedišta udruženja, a izlagači su se pozdravljali kao stari poznanici. Svi su se trudili da ukrase svoje stolove u skladu s proslavom.

U maloj sali gosti iz Mađarske su se već pripremali za povorku. U međuvremenu, stigla je dr Ester Laslo, predsednica Državnog saveza bukovinskih Sekelja, koja je zajedno sa suprugom prisustvovala jubilarnoj svečanosti. Rado su došli jer su početkom godine, na godišnjoj skupštini, dobili poziv od Vojlovčana za ovu priliku, zajedno sa Ujedinjenim horom bukovinskih Sekelja. Savez sada obuhvata četrdeset sedam organizacija članica, među kojima su i Mađari van granica, koji žive u Transilvaniji i Donjem Podunavlju, ali većina njih živi u Mađarskoj i rado posećuje svoje sekeljske rođake i poznanike preko granice.

Pre nego što je grupa krenula ka mestu polaska povorke, okupili su se ispred drvenih spomen-obeležja u dvorištu i otpevali bukovinsku narodnu pesmu. Zatim je predsednica Državnog saveza bukovinskih Sekelja dr Ester Laslo položila venac na spomen-obeležje podignuto u čast sveštenika Karolja Tomke, koji je predvodio doseljenje iz Bukovine. Bio je to dirljiv trenutak: meštani su se pridružili i zajedno se sećali svojih predaka dok su slavili što sada mogu biti zajedno.

Imajući u vidu godine starosti članova hora, u povorci su im obezbeđena mesta na ukrašenim prikolicama, tako da su veselo, uz pesmu, putovali ulicama Vojlovice. To je za njih bio doživljaj i istovremeno smeo poduhvat po velikoj vrućini.

Izgradnja zajednice

Brigita Šebešćen, članica Sekeljskog udruženja „Šebešćen Adam” iz Kakašda, rekla je da su se kao gosti pripremali s velikim entuzijazmom, jer su znali da su im i domaćini poreklom iz Bukovine, a u ovakvim prilikama je lepo sastati se. Tokom priprema za gostovanje svi su se redovno pojavljivali na probama i naučili šta je trebalo. Njima ovo zajedništvo pričinjava radost.

Nakon povorke i kratkog odmora, susret je nastavljen uveče u veseloj atmosferi na tradicionalnom Žetelačkom balu. Prema rečima organizatora, trud da se ova lepa tradicija održi nije bio uzaludan. Ove godine se to dokazalo time što su mnogi ljudi iz inostranstva podesili svoje godišnje odmore da se za ovu priliku vrate kući iz Holandije, Nemačke, Švedske, Austrije, Mađarske i učestvuju na manifestaciji. Lepo je što su zainteresovani za događaj, vole da se vraćaju u svoje rodno selo i budu ovde u zajednici.

Uprkos napornom danu i veselju koje je trajalo do kasno u noć, gosti su u nedelju pre podne obučeni u tradicionalne nošnje prisustvovali bogosluženju u crkvi, gde su pesmom zahvalili zajednici Vojlovice na gostoprimstvu. Tokom razgovora ispostavilo se da je za goste žetelačka svečanost predstavljala program izgradnje zajednice i da se nadaju da će iz godine u godinu moći da dolaze na ovaj događaj u manjoj ili većoj grupi. Nakon zajedničkog ručka krenuli su kući u nadi da će se uskoro ponovo videti.

(Pančevac/Ilona Lečei)