Izabrane firme za izradu plana obilaznice Bubanj potok – Pančevo

JP Putevi Srbije dodelili su Saobraćajnom institutu CIP d.o.o. Beograd i Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije Beograd ugovor za izradu Prostornog plana područja posebne namene deonice C obilaznice oko Beograda od Bubanj potoka do Pančeva. Ugovor, vredan skoro 40 miliona dinara (bez PDV-a) dodeljen je 1. novembra.

Deonica obilaznice je deo međunarodne autoputske rute 4 (SEETO) i pripada državnom putu I A reda (autoput A9), Bubanj potok-Pančevo-državna granica sa Rumunijom. Planski dokument obuhvatiće drumske saobraćajnice u dužini od oko 31 km i železničke saobraćajnice u dužini od oko 29 km.

Trasa prolazi kroz delove teritorije opština Voždovac, Grocka, Rakovica i Palilula, kao i grada Pančeva, uključujući katastarske opštine Beli Potok, Zuce, Leštane, Kaluđerica, Boleč, Ritopek, Vinča, Resnik, Krnjača, Jabuka, Pančevo, Vojlovica, Starčevo i Ivanovo.

Na beogradskoj strani obilaznica je dugačka oko 8 km, a na pančevačkoj oko 22 km. Dužina mosta preko Dunava sa prilaznim konstrukcijama iznosi oko 1.320 metara. Početni deo trase prolazi kroz brdski teren, pa su planirana dva tunela – Bubanj potok i Leštane – kao i četiri velike raskrsnice. Obilaznica je projektovana kao put bez naplate.

Osim autoputa, planirana je i obilazna železnička pruga koja će povezati postrojenja Beogradskog železničkog čvora i centralne Srbije sa prugama Pančevo-Vršac i Pančevo-Zrenjanin, omogućavajući da teretni saobraćaj i transport opasnih materija budu preusmereni iz centralnih zona Beograda i Pančeva.

Podsetimo, u avgustu je Ministarstvo zaštite životne sredine donelo rešenje kojim se daje saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje prve deonice autoputa E-70, obilaznica oko Beograda i Pančeva – sektor C i nova obilazna pruga Beli Potok-Vinča-Pančevo sa drumsko-železničkim mostom preko Dunava kod Vinče.

Inače, deo obilaznice oko Beograda od Straževice do Bubanj Potoka otvoren je za saobraćaj krajem juna 2023. godine.

Tadašnji resorni ministar Goran Vesić je izjavio da je sa Saobraćajnim institutom CIP potisan ugovor za projektovanje nastavka obilaznice od Bubanj potoka do Pančeva, u dužini od 31 kilometra. Vesić je tada naveo i da će, kada se završi sektor C, dati nalog za projektovanje sektora D, koji će predstavljati vezu Pančeva do novog mosta kod Batajnice, čime će Pančevo dobiti još jednu obilaznicu na autoput prema Novom Sadu.

(Pančevac/eKapija/I. Ž.)