Uglješa Mrdić šesti dan štrajkuje glađu ispred Narodne skupštine

Poslanik SNS-a Uglješa Mrdić sa još pet ratnih veterana od petka štrajkuje glađu ispred Skupštine Srbije. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da hitno identifikuje osobe koje su uputile pretnje smrću poslaniku Mrdiću.

Posle toga predao je dokaze Tužilaštvu za organizovani kriminal koji optužuju Nebojšu Bojovića i Milutina Miloševića za tragediju u kojoj je stradalo 16 ljudi.

Kada je započeo štrajk glađu, Mrdić je rekao da je njegov glavni zahtev da nadležno tužilaštvo uhapsi bivšeg predsednika Skupštine akcionara Infrastrukture Železnice Srbije Nebojšu Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića, protiv kojih je, kako tvrdi, nedavno dostavio dokaze Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK), u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu.

„Dok Bojović i Milošević ne budu uhapšeni i izvedeni pred lice pravde i svi odgovorni njihovi saučesnici, što je dovelo do strašne tragedije u Novom Sadu, ja ću štrajkovati glađu ispred Doma Narodne skupštine“, naveo je Mrdić.

Posle Mrdića i Dijana Hrka počela je posle štrajk glađu ispred Skupštine Srbije, zahtevajući istinu i odgovornost za pogibiju njenog sina i još 15 ljudi u padu nastrešnice, puštanje na slobodu svih studenata uhapšenih tokom protesta i vanredne izbore.

(Pančevac/RTS)