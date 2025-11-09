Kod učitelja iz Dolova svaki čas je nova avantura

Upoznajte Željka Ivkovića, učitelja koji učenje pretvara u igru i nezaboravno iskustvo. Nastava se često seli na salaš, u školsko dvorište ili na livadu.

DOLOVO – U vreme kada deca sve više vremena provode uz telefone i računare, jedan učitelj iz Dolova trudi se da ih vrati prirodi, druženju i pravim vrednostima. Upoznajte Željka Ivkovića, učitelja koji učenje pretvara u igru i nezaboravno iskustvo.

U njegovom razredu časovi nisu obični. Umesto sveske i table – deca uče kroz pokret, igru i istraživanje. Svaki čas je nova avantura, a svaka lekcija prilika da nauče nešto o svetu oko sebe.

Na njihovim časovima granice učionice gotovo da ne postoje. Nastava se često seli na salaš, u školsko dvorište ili na livadu. Tamo uče o prirodi, ali i o odgovornosti.

„Kada odemo u prirodu, to je obično jedan salaš na Leanci, vikend naselje na šest kilometara od nas, nije nam daleko. Možemo napraviti i 5, i 10 kilometara, možemo jahati konje, pričati o biljkama, videti krave i ovce, pričati o istoriji, gde su snimani filmovi „Ko to tamo peva“, „Besa“, „Boj na Kosovu“, priča učitelj Željko Ivković.

Za učitelja Željka, đaci su stalna inspiracija. Kaže da su upravo oni predložili odlazak na salaš, gde su naučili da spremaju pasulj. A lekciju o glagolima pretvorili su u pravu životnu priču.

„Svaka generacija je drugačija, a ovi su pokretači, koji imaju čudna pitanja i zahteve. Ako pitaju: učitelju, zašto vi nas ne vodite na pasulj, to znači da se učitelju upali lampica i idemo da jedemo pasulj. Kod dece, ako nije nešto odmah i sada, to prođe. Priredio sam im radionicu kada smo učili o glagolima, pa sam svakom učeniku dao po jedno pile koje je morao da čuva. Sve glagole koje smo naučili: čuvati, paziti, raditi, maziti, hraniti, morali su to sve da urade. Bila je to atrakcija za celu školu, kada svako iz odeljenja nosi po jedno pile“, ističe učitelj Željko.

Na časovima učitelja Ivkovića svaka lekcija postaje uspomena. A deca uče ono najvažnije – da se znanje ne nalazi samo u knjigama, već svugde oko nas.

(Pančevac/RTV/Aleksandra Miloševska)