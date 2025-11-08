Više od pola veka dvorane APOLO

Prva bioskopska projekcija u dvorani „Apolo“ bila je prikazana 1913. godine odmah po osnivanju. „Apolo” je tako postao mesto kulturnog susretanja i razmene kreativnih ideja.

Nekadašnja vojna bolnica koja se danas vodi kao Dom omladine, a nalazi se na uglu ulica Svetog Save i Zmaj Jovine u Pančevu, u svom sklopu ima još jedan objekat ali u Ulici Maksima Gorkog 6, a to je dvorana „Apolo”, piše novosadski Dnevnik.

Danas je ova zgrada poznata po raznim kulturnim dešavanjima, od predstava do koncerata, a sastoji se od velike dvorane, galerije, hodnika, posebno izolovanog prostora za izvođače i sanitarnog čvora.

U pitanju je klimatizovan, bezbedan i moderno uređen prostor u kome se organizuju koncerti, pozorišne predstave, izložbe, projekcije filmova, književne večeri, programi za decu, obrazovni i informativni sadržaji za mlade, programi koji podržavaju amaterizam i razvoj aktivizma mladih…

Ova zgrada, koja je prvobitno bila bioskop, značajno je renovirana 2013. godine, te je 23. novembra zvanično otvorena kao multifunkcionalan prostor. Grad Pančevo je tada podržao inicijativu da se zgrada potpuno sanira, a ukupni troškovi bili su oko 21 milion dinara.

Naime, prva bioskopska projekcija u dvorani „Apolo“ bila je prikazana 1913. godine odmah po osnivanju. „Apolo” je tako postao mesto kulturnog susretanja i razmene kreativnih ideja, a kada je reč o programima koji se u njemu realizuju deo su, kako samog Doma omladine, tako i projekata u saradnji sa drugim institucijama, obrazovnim ustanovama, udruženjima i drugih.

(Pančevac/Dnevnik)