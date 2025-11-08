Svako povećanje je dobro: Januarske plate veće i do 15.000 RS prosvetarima, zdravstvu i vojsci

Svi zaposleni u javnom sektoru od 1. januara 2026. godine dobiće povećanje zarada za 5,1 odsto, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić

To znači da će već u februaru na račune mesečno u proseku leći između 4.000 i 15.000 dinara više, zavisno od radnog mesta i sektora u kom rade.

Predsednik Vučić je istakao da zbog velike ekonomske štete, koja se meri milijardama, nije bilo moguće veće povećanje od 5,1 procenta i podsetio da su plate povećane dva puta, u martu i oktobru.

– Prosvetari će primiti to povećanje. MMF nam je odobrio da idemo do četiri odsto povećanja od početka godine. Penzije će biti uvećane za 12,2 odsto od 1. decembra i to će primiti oko Božića. Povećanje plata u javnom sektoru će biti 5,1 odsto, velika vest, da smo imali veću stopu rasta, išlo bi i do sedam odsto. Velika je ekonomska šteta, teško je to izračunati, ali je svakako reč o milijardama evra. Time će prosvetni radnici, s povećanjem od 11 odsto, plus pet u martu, plus pet u oktobru, 5,1 sada, kumulativno dobiti povećanje od 28,6 odsto. Zdravstveni osam plus pet, plus 5,1, to je 19,2 odsto kumulativno povećanje – rekao je Vučić.

Svako povećanje je dobro

Da je svako povećanje zarada dobro, slažu se i zaposleni u Sindikatu zdravstva. Zoran Savić, predsednik Sindikata zdravstva, kaže da je svako povećanje zarada dobrodošlo, ali ističe da je ono relativno malo.

– S obzirom na procenat povećanja minimalne zarade, ovo povećanje znači da će doći do kompresije plata i povećaće se broj zaposlenih koji primaju minimalnu zaradu. Mi smo naše zahteve prema državnim institucijama prosledili još u junu. Nismo tražili konkretan procenat povećanja, ali smo tražili da ono ne bude manje od procenta povećanja minimalne zarade – kaže Savić.

Podsetimo, minimalna zarada u Srbiji vanredno je povećana od 1. oktobra ove godine za 9,4 odsto, što znači da je sa 53.592 dinara (457 evra) povećana na 500 evra ili 58.630 dinara. Naredno povećanje minimalca od 10,1 odsto desiće se od 1. januara 2026. godine, kada će minimalna zarada u Srbiji iznositi 371 dinar po radnom satu, to jest 550 evra.

Prosvetari prvi put na nivou prosečne zarade

Od procenta povećanja minimalne zarade strepe i zaposleni u prosveti. Tako Mirjana Gašić iz Unije sindikata prosvetnih radnika ističe za Kurir da će povećanje minimalne zarade povećati prosečnu zaradu u Srbiji, što bi moglo da dovede do toga da plate u prosveti budu ispod republičkog proseka.

– Mi smo početkom ove godine potpisali Poseban kolektivni ugovor s Vladom, koji definiše naša primanja i vezuje ih za prosečna primanja u Republici Srbiji. U Posebnom kolektivnom ugovoru piše da će od januara 2026. godine dolaziti dva puta godišnje do usaglašavanja naših primanja s prosečnim zaradama u Srbiji, a da smo u ovoj godini dobili ukupno tri povećanja, prvo 11 odsto i potom dva puta po pet procenata na koeficijent. To poslednje povećanje u ovoj godini mi ćemo osetiti već u četvrtak, kada budemo primili prvi deo plate za oktobar. To povećanje će značiti da će u ovom trenutku početna plata zaposlenog u prosveti sa sedmim stepenom stručne spreme, bez obzira na to da li radi u osnovnoj ili srednjoj školi i bez obzira na to da li obavlja poslove u vezi s nastavom ili su u pitanju pravni, računovodstveni ili je neko direktor ustanove, bez dodataka na platu, bez razrednog starešinstva i bez godina staža iznositi 106.070 dinara. U ovom trenutku prosečna zarada u Srbiji iznosi 105.590 dinara i praktično ovo je prvi put da smo se mi našli u nivou prosečne zarade u zemlji – kaže Gašićeva za Kurir.

Povećanje minimalca

Gašićeva ističe da, kada je reč o daljem povećanju zarada, povećanje jeste značajno i dobro, ali ističe da se stiče utisak da će od januara, tačnije februara 2026. godine, kada leže januarska plata, zarade u prosveti opet biti ispod republičkog proseka.

– Najpre zbog toga što je to povećanje jednako za sve u javnim ustanovama, bez obzira na to da li se radi o opštinama, centrima za socijalni rad, zdravstvu, policiji… Sve javne ustanove dobiće jednako povećanje. A s druge strane imamo situaciju da nam se najavljuje povećanje penzija i da je stupilo na snagu povećanje minimalne zarade. To će automatski na nivou Republike povećati prosečnu zaradu i mi imamo utisak da ćemo mi u januaru ostati nešto ispod proseka. No, da ne bismo mi projektovali nešto što će uslediti za dva meseca, mi ćemo sačekati to povećanje i tada ćemo dalje meriti situaciju u kojoj se nalazimo – ističe Gašićeva.

Generalima povišica viša od 16.000 dinara

Koliko će povećanje zarade u javnom sektoru ko dobiti, zavisi pre svega od toga koliku platu sada prima. Prema podacima Ministarstva odbrane, zarada profesionalnih vojnih lica trenutno iznosi od 111.739, koliko iznosi plata razvodnika, do 322.852 dinara, koliko primaju generali. Za njih će povećanje od 5,1 odsto značiti i veću zaradu za 5.698 dinara za razvodnika, do 16.465 dinara za generale.

Zaposleni u državnoj administraciji od januara će imati u proseku zarade veće za 6.352 dinara, lekari specijalisti za 8.600, a medicinske sestre za 4.590 dinara.

(Biznis Kurir)