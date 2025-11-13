Veče i noć su kritični: RHMZ upozorio na opasnu pojavu

Tokom večeri i noći u nižim predelima u Vojvodini, na području Beograda, po kotlinama i dolinama reka, ponovo formiranje magle ili niske oblačnosti, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije u okviru najnovije prognoze vremena

Kako je objavljeno na sajtu RHMZ, u ostalim predelima zadržaće se vedro vreme.

Toplije, od utorka pad temperature i česta pojava kiše

– Sutra ujutru hladno, na jugu i istoku i sa slabim mrazem, a u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka sa maglom ili niskom oblačnošću. Tokom dana pretežno sunčano, osim u nižim predelima gde će se magla ili niska oblačnost zadržati i pre podne. Vetar pre podne slab, posle podne i umeren jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 6 °C, a najviša od 14 do 18 °C, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije od 9 do 12 °C – najavio je RHMZ.

Za vikend nakon svežeg jutra, posebno na jugu zemlje gde se ponegde očekuje i slab mraz, u nižim predelima i magla, tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i toplije.

– U ponedeljak i dalje toplo ali uz postepeno naoblačenje sa kišom koje će prvo zahvatiti severne i zapadne predele naše zemlje – stoji na sajtu RHMZ.

Od utorka hladnije sa čestom pojavom kiše.

(Objektiv)