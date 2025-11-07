Pančevo Pančevo u slikama

Druga nagrada za hor pančevačkih penzionera

Hor Gradskog udruženja svih penzionera Pančeva je na ovogodišnjoj smotri svih horova penzionera Srbije osvoji drugo mesto. Takmičenje je održano polovinom oktobra u Aranđelovcu, a u konkuenciji je ove godine bilo 15 horova iz cele Srbije, prenosi RTV Pančevo.

Polovinom oktobra u Aranđelovcu je održana dvadeseta smotra  horova penzionera Srbije na kojoj je učestvovao i  hor Gradskog udruženja svih penzionera Pančeva. Iako hor u ovom sastavu postoji tek dve godine, uspeo je da ponovi uspeh i ove godine se nađe  među tri najbolja hora u Srbiji, rekao je  Simo Trkulja – predsednik Gradskog udruženja svih penzionera Pančeva .

Horovođa  je profesor Bojan Tirmenštajn koji je veoma zadovoljan  radom svih članova hora. On podseća da su prošle godine     zauzeli treće mesto na smotri koja je održana u Novom Sadu.

U horu su pretežno zastupljene  dame, ali kvalitetu izvođenja numera doprinosi i nekoliko muških glasova.  Hor je veoma skladan i  zbog dobre energije koja vlada među članovima, rekla je Ljiljana Belobrk – sekretar hora .

Probe hora održavaju se svakog ponedeljka u prostrijama udruženja u  Ulici doktora Kasapinovića. Iz Gradskog udruženja svih penzionera Pančeva pozivaju i ostale najstarije  Pančevce da im se pridruže i bude deo jedne od desetak sekcija koje postoje  u okviru udruženja.

