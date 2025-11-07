Druga nagrada za hor pančevačkih penzionera

Iako hor u ovom sastavu postoji tek dve godine, uspeo je da u Aranđelovcu ponovi uspeh i ove godine se nađe među tri najbolja hora u Srbiji, rekao je Simo Trkulja

Hor Gradskog udruženja svih penzionera Pančeva je na ovogodišnjoj smotri svih horova penzionera Srbije osvoji drugo mesto. Takmičenje je održano polovinom oktobra u Aranđelovcu, a u konkuenciji je ove godine bilo 15 horova iz cele Srbije, prenosi RTV Pančevo.

Polovinom oktobra u Aranđelovcu je održana dvadeseta smotra horova penzionera Srbije na kojoj je učestvovao i hor Gradskog udruženja svih penzionera Pančeva. Iako hor u ovom sastavu postoji tek dve godine, uspeo je da ponovi uspeh i ove godine se nađe među tri najbolja hora u Srbiji, rekao je Simo Trkulja – predsednik Gradskog udruženja svih penzionera Pančeva .

Horovođa je profesor Bojan Tirmenštajn koji je veoma zadovoljan radom svih članova hora. On podseća da su prošle godine zauzeli treće mesto na smotri koja je održana u Novom Sadu.

U horu su pretežno zastupljene dame, ali kvalitetu izvođenja numera doprinosi i nekoliko muških glasova. Hor je veoma skladan i zbog dobre energije koja vlada među članovima, rekla je Ljiljana Belobrk – sekretar hora .

Probe hora održavaju se svakog ponedeljka u prostrijama udruženja u Ulici doktora Kasapinovića. Iz Gradskog udruženja svih penzionera Pančeva pozivaju i ostale najstarije Pančevce da im se pridruže i bude deo jedne od desetak sekcija koje postoje u okviru udruženja.

(Pančevac)