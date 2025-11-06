„Naučni četvrtak“ Doma omladine Pančevo posvećen istoriji grada

PANČEVO – Povodom Dana grada, Dom omladine Pančeva organizovaće specijalno izdanje programa „Naučni četvrtak“, posvećeno Pančevu kao gradu kulture, različitosti i duge tradicije. Program pod nazivom „Od varoši do grada: put Pančeva kroz vekove“ biće održan u četvrtak, 6. novembra u 19 časova u Malom klubu Doma omladine Pančevo.

Cilj ovog programa je da se, kroz različite naučne i umetničke perspektive, osvetli razvoj Pančeva i njegov značaj u kulturnom i društvenom životu Srbije.

Ovo veče okupiće tri predavača različitih generacija i disciplina koji će, svaki iz svog ugla, predstaviti bogatstvo i slojevitost Pančeva – od istorije i književnosti, do savremenih pitanja multikulturalnosti i zajedništva.

Petar Dimić, master istoričar, predstaviće predavanje „Pančevo kroz vekove“, koje obuhvata razvoj grada od najranijih perioda, preko vremena austrougarske uprave, pa sve do savremenog doba. Poseban akcenat biće stavljen na događaje i ličnosti koje su oblikovale identitet grada i njegovu ulogu kao važnog kulturnog i trgovačkog centra juga Banata.

View this post on Instagram A post shared by Dom omladine Pančevo (@domomladinepancevo)

Dunja Kostić, učenica Gimnazije „Uroš Predić“, dobitnica brojnih nagrada i polaznica Centra za talente „Mihajlo Pupin“, govoriće o poznatim književnicima koji su svojim delom obeležili Pančevo. Kroz njeno izlaganje, posetioci će se podsetiti stvaralaca koji su inspiraciju nalazili u ovom gradu i doprineli njegovoj kulturnoj prepoznatljivosti.

Dejan Trifunović, koreograf, u svom delu predavanja pričaće o razvitku folklora u Pančevu, kao i o istorijatu Kulturno umetničkog društva „Stanko Paunović“.

Program je osmišljen kao kombinacija predavanja, razgovora i otvorene diskusije sa publikom, u duhu dijaloga i zajedništva koji su oduvek bili obeležje našeg grada.

(Pančevac)