Povodom Dana grada nagrađeni najbolji učenici Pančeva

Grad Pančevo povodom Dana grada, koji se obeležava 8. novembra, nagradio je novčano najbolje učenike osnovnih i srednjih škola u Pančevu i naseljenim mestima.

Povodom Dana grada Pančeva, u velikoj sali Gradske uprave, uručene su novčane nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola koji su osvojili prestižne nagrade na takmičenjima najvišeg ranga u Srbiji i inostranstvu. Nagrađeno je čak 105 učenika. Nagrade su najboljim đacima uručili Tatjana Božić, članica gradskog veća zadužena za obrazovanje i dr Dragoljub Cucić, direktor Regionalnog centra za talente „Mihajlo Pupin”, prenosi RTV Pančevo

Dr Dragoljub Cucić, direktor RCT Mihajlo Pupin, izdvojio je pančevački duh kao značajan element za ovoliki broj nagrada pančevačkih učenika.

Đaci naglašavaju da im nagrada Grada Pančeva dosta znači i da ih motiviše za buduća takmičenja i uspehe.

Nagrađivanje najuspešnijih učenika na takmičenjima se obavlja u sklopu proslave Dana grada Pančeva, koji se obeležava 8. novembra. Ovo nije jedini vid podrške učenicima u Pančevu – nagrađuju se i vukovci osnovnih i srednjh škola, đaci uspešni u sportu, kao i studenti sa visokim prosekom ocena.

