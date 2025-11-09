Vršac: Ne propustite hit komediju „Ako sam žena nisam konj“ 10. decembra

Ne propustite hit komediju „Ako sam žena nisam konj“ – 10. decembra u 20:30h u Kongresno-muzičkoj dvorani Centra Millennium.

Ovo je predstava za jake žene i hrabre muškarce: duhovita, iskrena i bliska svima. Priča o mladoj ženi koja u potrazi za ljubavlju ponekad zaluta; o babi koja je neprekidno tera da se uda; o muškarcima koji beže od braka.

Predstava je do sada odigrana više od 200 puta širom Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, kao i u Australiji, Kanadi i Švajcarskoj.

Igra: Ana Poznanović

Režija: Jovan Ljubenović

Ulaznice su u prodaji u Millennium travel-u (prizemlje poslovne kule Centra Millennium).

Informacije: 013/800-307