Saradnje DZ Pančevo i rumunske opštine Božovići: Preventivni pregledi u Ivanovu

U ambulanti u Ivanovu organizovani su besplatni preventivni pregledi u okviru projekta prekogranične saradnje Iterreg IPA Rumunija – Srbija. U narednim nedeljama će preglede, koje realizuje Doma zdravlja Pančevo, moći da obave meštani Banatskog Brestovca i Dolova.

Ivanovo je treće selo u opštini Pančevo u kojem su, u okviru zajedničkog projekta pančevačkog Doma zdravlja i rumunske opštine Božovići, organizovani besplatni preventivni pregledi. Kao i prethodnih nedelja, meštani su se odazvali pozivu u velikom broju. Kako navode, za njih mnogo znači to što mogu da provere svoje zdravstveno stanje u ambulanti u svom mestu i bez zakazivanja.

Kroz projekat „Jednakost u pružanju zdravstvenih usluga osetljivim grupama u Banatu“ građani širom Banata dobijaju mogućnost da brže i efikasnije obave najvažnije preglede

Lokalna samouprava podržala je organizaciju ove zdravstvene akcije.

Naredne nedelje lekari će posetiti Banatski Brestovac, a za dve nedelje preventivni pregledi biće organizovani u Dolovu, kada se takođe očekuje poseta rumunske delegacije. Projekat „Jednakost u pružanju zdravstvenih usluga“ podržan je od strane Evropske unije.

(RTV Pančevo)