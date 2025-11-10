Na proleće nova autobuska stanica u Pančevu

Sada su na redu unutrašnji radovi, natkrivanje perona, uređenje zelenih površina, a plan je da nova autobuska stanica bude završena do drugog kvartala naredne godine.

PANČEVO – Krajem prošle godine počela je izgradnja nove autobuske stanice u Pančevu. Nalazi se u severnoj zoni u blizini železničke stanice i buvljaka, na površini od skoro dva i po hektara, a u planu je da radovi budu završeni do početka drugog kvartala sledeće godine, prenosi RTV.

Glavna autobuska stanica u Pančevu biće izmeštena iz centra grada i premeštena blizu severne industrijske zone, pored buvlje pijace i železničke stanice. Godinu dana od početka radova neki pomoćni objekti već su završeni, a nazire se i kako će izgledati nova upravna zgrada.

„U toku su radovi na izvođenju fasade, ugradnja stolarije i betonske galanterije. Zgrada je spratnosti 5 plus 1, površine oko hijadu metara kvadratnih. Pored osnovnih, imaće i prateće sadržaje, kalo i tri dolazna i 13 odlaznih perona“, izjavio je direktor preduzeća „Pantransport“ Pančevo Voja Savičić.

Umesto na različitim lokacijama kao do sada, ubuduće na istom mestu u blizini perona i stanične zgrade nalaziće se servisne radionice, perionica, linija tehničkog pregleda…

Građane Pančeva interesuje i novi plan autobuskih linija i kakva će biti povezanost sa centrom grada.

„Radili smo određene ankete sa našim putnicima, da vidimo koja su to najveća izvorna ciljna kretanja. Biće dobra povezanost nove autobuske stanice sa svim lokacijama koje sugrađani najviše posećuju u užem i širem centru grada“, kaže Savičić.

Sada su na redu unutrašnji radovi, natkrivanje perona, uređenje zelenih površina, a plan je da nova autobuska stanica bude završena do drugog kvartala naredne godine.

