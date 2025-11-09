Izložba „Dunavskim tokom“ otvorena u Narodnom muzeju Pančeva

U subotu, 8. Novembra, povodom Dana grada Pančeva, u Narodnom Muzeju otvorena je gostujuća izložba Muzeja Vojvodine pod nazivom “Dunavskim tokom”. Ova izložba prikazala je značaj Dunava u kulturnoj istoriji gradova i naseljenih mesta duž njegovog toka, prenosi RTV Pančevo.

U Narodnom muzeju, povodom obeležavanja Dana grada Pančeva, otvorena je gostujuća izložba Muzeja Vojvodine, “Dunavskim tokom”. Izložbu je svečano otvorio Gradski većnik za kulturu, Darko Ješić, i istakao značaj ove manifestacije za Pančevo, naglasivši da Dunav nije samo voda, već most koji povezuje prošlost sa sadašnjošću.

Na izložbi su predstavljene litografije i razglednice rađene u 19. i 20. veku, I prikazuju gradove I naseljena mesta duž kojih prolazi Dunav. Aleksanda Stefanov, istoričarka umetnosti i viša kustoskinja u Muzeju Vojvodine, objasnila je da je ova izložba nastala pre dve godine povodom međunarodne Dunavske konferencije u kulturi, kada se grupa stručnjaka iz raznih oblasti susrela radi razmene znanja I isukstava o zajedničkom nasleđu.

Milkica Popović, muzejska savetnica i istoričarka Muzeja Vojvodine, naglasila je značaj razglednica, i istakla da posetioci mogu da pogledaju i razglednice iz Pančeva.

Posetioci će izložbu “Dunavskim tokom” moći da pogledaju u Narodnom muzeju Pančeva narednih mesec dana.

(Pančevac/RTV Pančevo)