Oprezno, vozači! Za ovu sitnu grešku na auto-putu možete platiti 1.000 dinara, čak i da traje manje od minuta

Mnogi vozači u Srbiji su se bar jednom našli u nezgodnoj situaciji – uđu greškom na auto-put, shvate da su pogrešili i pokušaju odmah da izađu, a na rampi ih sačeka račun kao da su prešli celu trasu.

Razlog je jednostavan: sistem ne prepoznaje gde ste ušli. Ako niste uzeli kartu na ulazu ili sistem ne registruje vaš prolaz, računar automatski obračunava najdužu moguću relaciju, što može značiti i putarinu veću od 1.000 dinara, čak i ako ste na putu bili svega nekoliko minuta.

Kako dolazi do ovoga?

Najčešće se radi o greški — vozač promaši izlaz, pogrešno skrene, pa pokuša da se odmah vrati. Međutim, bez karte ili elektronskog taga, sistem ne zna gde je putovanje počelo i automatski primenjuje maksimalnu tarifu.

Na primer, ako je kilometar auto-puta prosečno oko 5,5–6 dinara, sistem može da vam naplati čitav put kao da ste vozili, recimo, od Beograda do Preševa — što trenutno košta 1.970 dinara za putnički automobil.

Šta da uradite ako se to desi?

Ako ste greškom ušli i odmah izašli, postoji šansa da izbegnete punu naplatu — ali to zavisi od radnika na rampi.

U nekim slučajevima može se evidentirati tzv. „nulti prolaz“, odnosno prolazak bez naplate, ali to nije pravilo.

Preporučuje se da odmah objasnite situaciju radniku na rampi, sačuvajte račun i zatražite objašnjenje, ako smatrate da ste neopravdano naplaćeni, pošaljite prigovor JP „Putevi Srbije“ na mejl info@putevi-srbije.rs, ili pozovite 0800-100-104. Kako da izbegnete problem? Uvek uzmite kartu na ulazu — to je dokaz odakle ste krenuli. Ako ste pogrešili odmah nakon ulaska, zaustavite vozilo bezbedno i obratite se osoblju. Ako koristite TAG uređaj, sistem automatski registruje ulazak i izlazak i eliminiše mogućnost greške.

Ako sistem ne prepozna vaš ulaz, računa se maksimalna cena za konkretnu relaciju – bez obzira na to koliko ste zaista vozili.

A ako izgubite kartu?

Bez karte nema dokaza o mestu ulaska. Sistem automatski primenjuje najvišu moguću tarifu, pa i kratko putovanje može da vas košta kao da ste prešli celu Srbiju.

Zato uvek čuvajte kartu do izlaska ili koristite elektronski sistem naplate (TAG).

Greška pri ulasku na auto-put može skupo da vas košta. Pravilo je jasno – bez karte, sistem pretpostavlja da ste prešli najdužu moguću deonicu. Uz malo pažnje i komunikacije sa osobljem, lako možete izbeći da za minut vožnje platite kao da ste putovali od Beograda do juga zemlje.

(telegraf.rs)