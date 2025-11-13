Ivana Otašević Veljin nova vd direktorka Kulturnog centra Pančevo

Skupština Grada Pančeva imenovala je Ivanu Otašević Veljin za novog vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra Pančevo.

Ivana Otašević Veljin profesionalno iskustvo sticala je u privatnom sektoru, učestvujući na projektima u različitim državama i gradovima. Tokom godina sarađivala je sa brojnim udruženjima i nevladinim organizacijama, koje za cilj imaju afirmaciju, edukaciju i podršku deci i omladini.

Nosilac je više različitih sertifikata iz oblasti porodičnog savetovanja, psihološko-pedagoške metodike, kao i sertifikata iz oblasti kulturnog menadžmenta i organizacije kulturnih događaja. Radi sa entuzijazmom i posvećenošću na projektima koji povezuju edukaciju, kulturu i humanost, verujući da ulaganje u decu i mlade predstavlja najvredniju investiciju u budućnost društva.

Nova vd direktorka Kulturnog centra Pančevo posebnu pažnju posvećuje humanitarnom radu, naročito kroz angažovanje u enklavama na Kosovu i Metohiji, gde je učestvovala u akcijama pomoći ugroženim porodicama i deci.

Završila je Beogradsku poslovnu školu, gde je, tokom studija, upoznala svog supruga, sa kojim imam četvoro dece.

(Pančevac/EPančevo)