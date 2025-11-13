Ivana Otašević Veljin nova vd direktorka Kulturnog centra Pančevo

Mesec ulazi u Vagu: Evo kojim znakovima neće prijati
20:00
14.11.2025
Skupština Grada Pančeva imenovala je Ivanu Otašević Veljin za novog vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra Pančevo.
Ivana Otašević Veljin profesionalno iskustvo sticala je u privatnom sektoru, učestvujući na projektima u različitim državama i gradovima. Tokom godina sarađivala je sa brojnim udruženjima i nevladinim organizacijama, koje za cilj imaju afirmaciju, edukaciju i podršku deci i omladini.
Nosilac je više različitih sertifikata iz oblasti porodičnog savetovanja, psihološko-pedagoške metodike, kao i sertifikata iz oblasti kulturnog menadžmenta i organizacije kulturnih događaja. Radi sa entuzijazmom i posvećenošću na projektima koji povezuju edukaciju, kulturu i humanost, verujući da ulaganje u decu i mlade predstavlja najvredniju investiciju u budućnost društva.
Nova vd direktorka Kulturnog centra Pančevo posebnu pažnju posvećuje humanitarnom radu, naročito kroz angažovanje u enklavama na Kosovu i Metohiji, gde je učestvovala u akcijama pomoći ugroženim porodicama i deci.
Završila je Beogradsku poslovnu školu, gde je, tokom studija, upoznala svog supruga, sa kojim imam četvoro dece.
(Pančevac/EPančevo)