Uglješa Mrdić primljen u Urgentni, oglasio se Zlatibor Lončar

Uglješa Mrdić, poslanik Srpske napredne stranke, hitno je prevezen u Urgentni centar (UC), a o njegovom stanju govorio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

– On trenutno nije životno ugrožen, ali da je ostao dalje, ja ne mogu da kažem da do večeras, najkasnije sutra ujutru, ne bi doveo u pitanje svoj život – napomenuo je Lončar.

– Njemu je još juče bilo lošije, posle pregleda lekara Hitne pomoći, koji su mu rekli da njegovi parametri nisu dobri, on je potpisao i odbio da ide u bolnicu.

– Međutim, do drastičnog pogoršanja dolazi jutros, kada više nije mogla da mu se ukaže pomoć i urade analize koje su neophodne, tamo gde se on nalazio. Mislim da je u poslednji čas došao ovde, ti parametri koji su prvi urađeni nisu sjajni. On je već krenuo sa primanjem terapije. Trebaće nam minimum par sati da vidimo šta je – kazao je Lončar.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rano jutros razgovarao telefonom s Mrdićem, ali i sa Dijanom Hrkom, i pozvao ih oboje da prekinu štrajk glađu.

(Pančevac)

