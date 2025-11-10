RHMZ objavio novu prognozu: Ovog dana sledeće nedelje biće 19 stepeni

RHMZ je ažurirao vremensku prognozu i najavio da će nas sunce malo i zagrejat

Oblačno, povremeno sa kišom, a više padavine očekuje se na jugu i jugoistoku zemlje, dok će se na severu Vojvodine zadržati umereno oblačno i suvo vreme, objavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije u najnovijoj prognozi.

– Prestanak padavina očekuje se posle podne i u ostalim predelima severne Srbije, a uveče i tokom noći i u zapadnim i centralnim krajevima naše zemlje, dok će u Vojvodini doći i do daljeg razvedravanja – stoji u objavi na sajtu RHMZ.

U Beogradu oblačno, povremeno sa kišom i hladno, uveče prestanak padavina, a tokom noći i delimično razvedravanje.

Jutra hladna, tokom dana suvo i postepeno toplije, posebno u petak

– Sutra malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, a samo se pre podne na jugu i jugoistoku Srbije očekuje oblačno vreme još ujutru ponegde sa slabom kišom. Vetar slab do umeren severozapadni, na istoku povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 2 do 10 °C, a najviša dnevna od 10 do 14 °C – stoji u najavi RHMZ.

Od srede do petka jutra hladna u većini mesta sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se u nižim predelima očekuje i magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost i toplije, u petak ponegde i do 19 °C.

– U subotu postepeno naoblačenje, posle podne i uveče sa kišom u severnim, a u nedelju i u ostalim predelima Srbije uz pad temperature – najavio je RHMZ.

U ponedeljak prestanak padavina, a od utorka ponovo suvo sa sunčanim intervalima i toplije.

(Pančevac)