Stomatološki fakultet: Besplatne usluge za građane

Sve zahvate izvode studenti pod stručnim nadzorom profesora, čime se spaja praktična obuka i briga o zdravlju zajednice. Preglede nije potrebno zakazivati već treba doći lično na fakultet ponedeljkom, utorkom i četvrkom od osam do 16 sati.

U Ulici Žarka Zrenjanina 179, na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, trenutno traje period besplatnih stomatoloških usluga. Građani mogu bez novčane naknade obaviti pregled, lečenje i vađenje zuba, kao i skidanje kamenca i poliranje.

Stomatološki fakultet u Pančevu je prvi privatni fakultet iz oblasti stomatologije na Balkanu. Uspešno radi od 2002. godine i daje veliki doprinos razvoju stomatološke nauke i prakse u našoj zemlji. Akreditovan je za integrisane akademske, specijalističke akademske i doktorske studije, zdravstvene specijalizacije i naučnoistraživačku delatnost iz svih oblasti stomatologije.

Nastava na fakultetu je organizovana tako da omogućava studentima da se fokusiraju na manji broj ispita koje slušaju i polažu. Studentima su obezbeđeni ispitni rokovi svakog meseca, što je jedinstveno u našoj zemlji kada su u pitanju srodni fakulteti. Vežbe se obavljaju u manjim grupama – svaki student ima svoju stolicu gde samostalno radi s pacijentom, što doprinosi visokom kvalitetu praktične nastave. Nastava se obavlja savremenim nastavnim sredstvima, koja studenti na vežbama koriste u radu s pacijentima.

Proteklih godina Stomatološki fakultet je učestvovao u projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, kao i Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje AP Vojvodine.

(Pančevac)