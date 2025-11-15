Banatski festival slovačkih narodnih pesama u Domu kulture u Padini 16. novembra

Desetak pevačica i pevača iz Hajdušice, Janošika, Kovačice, Belog Blata, Vojlovice i Padine nastupiće na 27. Banatskom festivalu slovačkih narodnih pesama pod nazivom “U padinskoj dolini”.

Festival se održava u nedelju, 16. novembra u 18 časova, u Domu kulture “Mihal Babinka” u Padini. Kao gosti nastupaju članovi muške pevačke grupe iz Aradača.

Festival su podržali Opština Kovačica, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i Dom kulture “Mihal Babinka” iz Padine.

(Pančevac)