Dijani Hrka primila infuziju u bolnici i vratila se u šator

20:00
14.11.2025
Dijana Hrka i dalje štrajkuje glađu pošto je bila odvedena u jednu beogradsku bolnicu gde je primila infuziju.
Veteran koji je pratio Hrku do bolnice kazao je za N1 da je sada sve u redu i da ona nastavlja štrajk glađu koji je počela 2. novembra.
Hrka je u šatoru, a oko njega su jedino veterani i bajkeri, javlja N1.
Podsetimo, Dijana Hrka dobrovoljno je prebačena u privatnu kliniku na Novom Beogradu, saznaje informer.
Kako saznajemo, Hrka se oporavlja od štrajka glađu u bolnici na istom mestu gde se oporavljao i Tomislav Nikolić od štrajka glađu. Ona je sama odabrala ovu zdravstvenu ustanovu.
MediGroup saopštila je da je Dijana Hrka primljena u Opštu bolnicu tog privatnog zdravstvenog sistema zbog pogoršanog zdravstvenog stanja i da joj je, nakon dijagnostike, obezbeđen stalni lekarski nadzor i adekvatna terapijska nega.
„Prioritet svih preduzetih mera jeste očuvanje njenog zdravlja i potpuna medicinska sigurnost“, saopštila je MediGroup i zamolila medije i javnost za razumevanje i poštovanje prava pacijentkinje na privatnost.