Dijani Hrka primila infuziju u bolnici i vratila se u šator

Dijana Hrka i dalje štrajkuje glađu pošto je bila odvedena u jednu beogradsku bolnicu gde je primila infuziju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je važno to što je dobila terapiju i što su lekari sagledali njeno zdravstveno stanje. „Moje molbe će ići svakog dana da gospođa Hrka prestane sa daljim ugrožavanjem svoga zdravlja. Sada je, kako da kažem, njeno zdravlje i njeno telo dobilo priliku za nastavak života i oporavak i rekao bih da je to neka vrsta, u svim ovim teškim uslovima, radosne vesti za sve naše građane“, kazao je Vučić i izrazio zadovoljstvo i saopštenjem MediGrupe da će Dijana Hrka imati stalni medicinski nadzor i da će brinuti o njenom zdravlju. „Veoma sam srećan što je to tako i to nam je garancija da će i oni uz taj stalni medicinski nadzor brinuti o njenom zdravlju“, rekao je Vučić.

Veteran koji je pratio Hrku do bolnice kazao je za N1 da je sada sve u redu i da ona nastavlja štrajk glađu koji je počela 2. novembra.

Hrka je u šatoru, a oko njega su jedino veterani i bajkeri, javlja N1.

Podsetimo, Dijana Hrka dobrovoljno je prebačena u privatnu kliniku na Novom Beogradu, saznaje informer.

Kako saznajemo, Hrka se oporavlja od štrajka glađu u bolnici na istom mestu gde se oporavljao i Tomislav Nikolić od štrajka glađu. Ona je sama odabrala ovu zdravstvenu ustanovu.

MediGroup saopštila je da je Dijana Hrka primljena u Opštu bolnicu tog privatnog zdravstvenog sistema zbog pogoršanog zdravstvenog stanja i da joj je, nakon dijagnostike, obezbeđen stalni lekarski nadzor i adekvatna terapijska nega.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Irena Radosavljevic (@irenamrvica)

„Prioritet svih preduzetih mera jeste očuvanje njenog zdravlja i potpuna medicinska sigurnost“, saopštila je MediGroup i zamolila medije i javnost za razumevanje i poštovanje prava pacijentkinje na privatnost.