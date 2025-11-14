Prvenstvo Srbije: Veliki uspeh kuglaša iz Kovačice

Devetog novembra u Banji Junaković su održana Prvenstva Srbije u pionirskoj, kadetskoj i juniorskoj konkurenciji za najmlađe kuglašice i kuglaše.

U pionirskoj konkurenciji pojedinačno za kuglašice prvakinja Srbije je postala Blaženka Marko iz Sportskog udruženja Kovačica, peta i šesta su bile njene klupske koleginice Klara Kazi i Livia Dorožan.

U pionirskoj konkurenciji kombinacija za kuglašice je šampionka Srbije takođe postala Blaženka Marko, četvrta je Klara Kazia a šesta Livija Dorožan.

U pionirskoj konkurenciji pojedinačno za kuglaše bronzano odličje osvojio je Čongor Talpai iz Spartaka iz Debeljače.

Istu medalju je Čongor Talpai osvojio i u kombinaciji.

U kadetskoj konkurenciji pojedinačno za kuglašice šampionka Srbije je postala Lara Šoljer iz Spartaka iz Debeljače, peta je Maja Pribelja iz Slavije iz Kovačice, dok je njena klupska koleginica Lana Černjoš sedma.

U kadetskoj konkurenciji kombinacija za kuglašice Lara Šoljer je osvojila srebrnu medalju, bronzano odličje pripalo je Maji Pribelja a Lana Černjoš je šesta.

U kadetskoj konkurenciji pojedinačno za kuglaše Martin Sikora iz debeljačkog Spartaka je četvrti a Filip Đuriček osmi.

U kombinaciji je takođe Martin Sikora bio šesti a Filip Đuriček osmi.

Kod kadeta pojedinačno i u kombinaciji srebrnu medalju osvojio je u obe konkurencije Kovačičanin Ivan Milosavljević koji od prošle sezone nastupa za Jedinstvo iz Novog Bečeja.

U juniorskoj konkurenciji pojedinačno za kuglašice Ivana Čuvar iz kovačičke Slavije je osvojila bronzanu medalju. Njene klupske koleginice – Maja Pribelja bila je šesta a Tamara Milosavljević sedma, dok je Zlatka Čala iz SU Kovačica osma.

U kombinaciji za juniorke kuglašice je bronzano odličje osvojila Ivana Čuvar, Tamara Milosavljević je bila šesta, Maja Pribelja sedma a Zlatka Čala osma.

U juniorskoj konkurenciji pojedinačno za kuglaše je Andraš Biro iz kovačičke Slavije je osvojio bronzano odličje, Ivan Petrovič iz padinske Doline četvrti a Zlatko Čala iz Slavije iz Kovačice peti.

U kombinaciji za juniore je Andraš Biro šesti, Ivan Petrovič sedmi a Zlatko Čala osmi.

(RTV Kovačica)