JKP Drugi oktobar: Regeneracija bunara u Uljmi

Nakon uspešno završene regeneracije bunara u Ritiševu, radovi na obnovi kapaciteta izvorišta nastavljeni su u naselju Uljma. Kompletirani su svi radovi u Ritiševu, a u popodnevnim časovima oprema za regeneraciju je premeštena na lokaciju u Uljmi, saopštilo je JKP Drugi oktobar.

„U okviru sistema javnog vodosnabdevanja u Uljmi nalaze se dva bunara (B-2 i B-3). Regeneracija se izvodi metodom „bunar po bunar“, što znači da neće biti prekida u vodosnabdevanju, ali su moguća povremena smanjenja pritiska u mreži tokom izvođenja radova.

Radovi su započeti na bunaru B-3, gde je u toku početno testiranje nakon čišćenja i tretmana. Očekuje se da će regeneracija oba bunara biti završena do 24. novembra 2025. godine, čime će se obezbediti stabilnije i pouzdanije snabdevanje vodom za sve stanovnike Uljme. Zahvaljujemo se građanima na razumevanju i strpljenju tokom izvođenja radova“, saopštilo je JKP Drugi oktobar.

(Pančevac)