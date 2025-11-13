Pančevo Servisne informacije

Sutra info dan o projektu „Čista energija i energetska efikasnost za građane“

12:09

13.11.2025

Foto: Pančevac / M. Šupica

Grad Pančevo, Sekretarijat za zaštitu životne sredine organizuje u petak, 14. novembra u 12 časova u Maloj sali Gradske uprave, Info dan povodom novog Javnog poziva u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane“.

Pozivamo sve zainteresovane da dođu i informišu se, kako bi spremno dočekali raspisivanje Javnog poziva kojim se obezbeđuju subvencije domaćinstvima za sprovođenje mera energetske efikasnosti.
Više informacija na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike OVDE

