Sutra info dan o projektu „Čista energija i energetska efikasnost za građane“

Grad Pančevo, Sekretarijat za zaštitu životne sredine organizuje u petak, 14. novembra u 12 časova u Maloj sali Gradske uprave, Info dan povodom novog Javnog poziva u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane“.

Pozivamo sve zainteresovane da dođu i informišu se, kako bi spremno dočekali raspisivanje Javnog poziva kojim se obezbeđuju subvencije domaćinstvima za sprovođenje mera energetske efikasnosti.

Više informacija na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike OVDE