Sutra info dan o projektu „Čista energija i energetska efikasnost za građane“

Mesec ulazi u Vagu: Evo kojim znakovima neće prijati
20:00
14.11.2025
Grad Pančevo, Sekretarijat za zaštitu životne sredine organizuje u petak, 14. novembra u 12 časova u Maloj sali Gradske uprave, Info dan povodom novog Javnog poziva u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane“.
Pozivamo sve zainteresovane da dođu i informišu se, kako bi spremno dočekali raspisivanje Javnog poziva kojim se obezbeđuju subvencije domaćinstvima za sprovođenje mera energetske efikasnosti.
Više informacija na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike OVDE
20:00
14.11.2025
19:35
14.11.2025
19:00
14.11.2025
17:22
14.11.2025
eur
117.19 RSD
aud
66.14 RSD
cad
72.24 RSD
sek
10.64 RSD
chf
125.69 RSD
gbp
133.31 RSD
usd
101.31 RSD
bam
59.92 RSD
Dokazani su virusi tipa A(H1)pdm09, A(H3), B i A netipizirani.
17:00
14.11.2025
Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue
14:30
14.11.2025
Inicijator ovog programa, koji se sprovodi već 14 godina, je Patronožna služba Doma zdravlja Pančevo, a ove godine škole domaćini su “Vasa Živković”, “Stevica Jovanović” i “Sveti Sava”.
10:00
14.11.2025