Ekipa filmskog hita  “Hajduk u Beogradu” večeras u Pančevu

U Dvorani Kulturnog centra Pančeva, nakon projekcije filma „Hajduk u Beogradu” večeras u 19 sati publiku će pozdraviti deo ekipe filma: glumci Ana Lečić, Todor Jovanović, Dragan Mićanović, Milena Predić i Peđa Bjelac, reditelj Milan Todorović, i producentkinja Anabela Lacko. Nakon poklona biće održan razgovor koji će moderirati rediteljka Tamara Broćić.

Film “Hajduk u Beogradu” nastao je po motivima istoimenog popularnog romana Gradimira Stojkovića. Gligorije Pecikoza Hajduk dolazi iz sela u Beograd i polazi u osmi razred. Trudi se da bude prihvaćen i kao izvanredan košarkaš i kao dobar drug i kao odličan đak i kao odgovoran sin. Rastrzan između novih iskustava i osećanja, Hajduk će se nositi sa raznim preprekama i otkriti da postoji sila koja sve može da promeni i uzburka: ljubav…

U filmu, pored mladog Todora Jovanovića koji tumači glavnu ulogu Gligorija Pecikoze Hajduka, pojavljuje se i niz talentovanih glumaca mlađe generacije. Sofija Trifunović igra Vesnu, Hajdukovu prijateljicu i veliku ljubav, Martin Zoričić tumači Vladu Indijanca, Vera Ćetković Robertu, dok Andrej Kostjukov igra Himalaju — uz mnoge druge mlade glumce pred kojima je uspešna karijera.

Njima se na setu pridružuju i poznata imena domaće glumačke scene: Sloboda Mićalović kao Hajdukova majka, Dragan Mićanović u ulozi oca, te Ana Lečić u ulozi razredne. U filmu učestvuju i Srđan Timarov, Nikola Kojo, Milena Predić, Jelica Sretenović, Pavle Jerinić i brojni drugi iskusni glumci.

Režiser filma je Milan Todorović, dok je scenario napisala Milica Konstantinović Stanojević.

(Pančevac)